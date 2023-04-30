澎湖日前有輛遊覽車司機遺忘拉手煞車便離開，導致車輛慢慢滑行，所幸被熱心、騎士民眾發現，並且將車輛擋下來。

日前澎湖縣文澳派出所附近，有名遊覽車司機將車暫停路旁後，疑似忘拉手煞車，遊覽車便閃著雙黃燈慢慢倒退嚕滑行，所幸路旁經過先發現的高姓騎士，趕緊將機車停放一旁，便徒手擋車，陸續有民眾與騎士發現後，也紛紛加入行列，有名林姓女子則是將路旁一塊石頭，搬到輪胎下抵住，不讓遊覽車繼續滑行。

從影片中可見，遊覽車司機將車停放在路旁，疑似司機位拉手煞車便離開，而遊覽車閃著雙黃燈便慢慢的滑行倒退嚕，此時，有位機車騎士見狀，趕緊將機車暫停一旁後，便伸出雙手將遊覽車頂住，另外也看到其他名騎士與民眾紛紛前來幫忙，後來又可見1名民眾搬來石頭抵住車輪，也讓該輛遊覽車不再繼續滑行。

據《ETtoday新聞雲》報導，當時見義勇為的高姓男子表示，看到遊覽車滑行當下，想到再往下就是斜坡，但他研判路口有一段是平路，於是徒手將車攔停，而且還成功，回想當下也稱「也許是神明保佑！」；另外也有幫忙擋車的林姓女子提到，當時在路旁有找到石頭，因此趕緊放在遊覽車輪胎下抵住，以免遊覽車繼續滑行。

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