南韓人氣男星朴寶劍跟任時完不僅長相帥氣、演技精湛，私下還常跟資深歌手Sean等圈內友人一起慢跑。28日百想藝術大賞落幕2天後，不少路人捕捉到他們參加半程馬拉松賽事的身影，只見任時完一身運動休閒裝扮，朴寶劍則全身包緊緊，打扮看似低調，但網友意外發現他身上的黑帽跟衣服全出自代言的戶外休閒品牌，在私下也為品牌宣傳的敬業態度引起討論。

影片中，朴寶劍跟任時完等圈內好友，站在人群的最前排，除了進行熱身，也跟身邊的人閒聊，氣氛相當輕鬆、愉快，畫面曝光後，粉絲紛紛暴動：「鼻子輪廓和臉的大小簡直是外星人，就拳頭那點大，不誇張」、「遮得嚴嚴實實的也會被認出來」、「除了有名也很認真生活」、「任時完前天百想，昨天參加LV，今天又來跑步」、「看帽子上的Logo就認出是寶劍」、「寶寶肯定熱壞了」、「兩位都好帥」、「看來寶劍歐巴很喜歡代言的牌子，私下都穿。」

러닝 행사에 게스트로 오신 박보검님

키크고 잘생기고.. 아무말 안하는데

혼자 존재감 넘치심ㅋㅋㅋㅋ

멀리서 같이 앵글에 담으며 셀카라도 찍...🙌🏻#박보검 https://t.co/65CMISxZRs pic.twitter.com/7FnMyDdNL1 — khaki (@khaki616) April 29, 2023

而賽後藝人們合照留念，其中任時完便將一系列合照上傳到IG，同時寫下：「half marathon successful！(半程馬拉松成功)」，此時朴寶劍才摘下面罩跟口罩，露出完整真面目，跟著大家一起比出讚的手勢，後來也各別與其他參賽友人合照，舉起獎牌的他看上去相當開心，可愛笑容跟帥氣長相融化粉絲的心。

朴寶劍跟任時完並未有過合作，之所以結為好朋友，正是因為慢跑這個興趣。兩人均參加前輩Sean組成的慢跑團，還多次約出去跑步，早就是韓國演藝圈有名的慢跑愛好者。