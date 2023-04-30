行政院副院長鄭文燦今晚參加龍岡米干節火把節活動。(呂筱蟬攝)

行政院副院長鄭文燦今晚參加龍岡米干節火把節活動。(呂筱蟬攝)

桃園市龍岡米干節今晚持續舉辦火把節活動，行政院副院長同時也是前桃園市長鄭文燦，回娘家參與活動，他說，擔任桃園市長8年從未缺席米干節活動，潑水節每年被潑的溼透換衣服，長街宴也充滿魅力，火把節今年很特別，象徵疫情結束迎向光明，也是疫後很好的觀光振興活活動，謝謝張善政市府從他任內8年到現在，將龍岡米干節品牌延續下去。

鄭文燦說，大家熟悉的龍岡是多元文化縮影，過去上一時代，忠貞新村移民當年在滇緬邊境異域背著國旗，離開國土，為一個不知名目標打仗，而戰火遠離來到台灣在命運安排落腳龍岡，帶來美食文化信仰，是台灣的一部分也是桃園一部分，這多元包容氣氛，正是桃園不斷往前走的關鍵，忠貞商圈每年經濟部評比都是最棒商圈，米干節結束後，也歡迎各地遊客來龍岡，體驗米干及雲南美食滋味，看看異域故事館，體驗龍岡商圈環境， 祝火把節驅逐所有不好迎向疫後新生活。

桃園市副市長蘇俊賓則說，有次鄭文燦看到他，雖然兩人不同黨，但有共同的交集，就是希望桃園越來越好，而桃園不分黨派努力建設，桃園的光榮感才會最高，希望龍岡米干節一年辦得比一年更好，讓桃園多元文化成為桃園驕傲、成為台灣驕傲。