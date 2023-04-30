最近有陸媒報導，建造世界首條時時速高達1000公里的「超級高鐵」，最有可能在上海到杭州之間落地，號稱滬杭兩地間車程僅需9分鐘。不過據同濟大學交通運輸規劃領域專家表示，磁浮技術與真空軌道結合，理論上可以跑出每小時1000公里的速度，但現在試驗線上列車的速度距此一目標還很遠。

大陸航太科工集團日前舉辦「高速飛車」主題科普展23日在北京展開，大陸《央視》報導說，該集團正在研製的「高速飛車」取得新進展，近期已完成大陸首次全尺寸超導航行試驗，未來運行速度的目標要達到每小時1000公里。

《快科技》報導說，中國工程和鐵路研究人員對此表示，在上海和杭州之間建造世界首條超級高鐵線路最有可能性，這條150公里長的真空隧道將允許磁懸浮列車，以高達每小時1000公里的速度行駛，僅9分鐘車程就能到站。

報導指出，時速1000公里還只是人們的美好展望，「超級高鐵」技術從誕生到成熟，需經過較長一段時間，而真正落地還要考慮更多現實問題。航天科工集團舉辦「高速飛車」科普展，並透露研發新技術取得進展，完成了大陸首次全尺寸超導航行試驗。試驗團隊已在非真空條件下完成了超高速磁浮與電磁推進試驗，速度達到了每小時623公里。接下來團隊將在試驗線上開展更多試驗，未來目標是能實現每小時1000公里的速度。

這則新聞經過網路媒體放大，不少人誤認為「滬杭超級高鐵」真的要來了。媒體採訪同濟大學交通運輸規劃領域的專家表示，研究人員探討技術落地的可能性時，並不意味著技術很快就會落地。磁浮技術與真空軌道結合，理論上可以跑出每小時1000公里的速度，但現在試驗線上列車的速度尚未達到每小時1000公里。

此外，短距離的試驗線也不能等同於上百公里的真實軌道。試驗線上成功了，還要建設示範線對技術經濟的可行性進行進一步論證。項目規劃都要先通過可行性研究、精細可行性研究、初步設計等過程，不僅要驗證技術是否成熟，還要考慮環保、經濟性等各種現實問題，只有全部通過才可能真正建造。