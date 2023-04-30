本月23日至30日松山慈惠堂「2023母娘文化季活動」，並於今(30)日於「弘揚母愛音樂會」中，舉辦捐贈臺北市政府高頂救護車及消防警備車各2輛儀式，由蔣萬安市長親自出席接受捐贈。

北市府表示，松山慈惠堂為台北市頗具盛名之廟堂，致力弘揚宗教、從善積德與推廣文化建設，並將信眾善款捐輸回饋於社會，今年慈惠堂再集合信眾四方善款，捐贈消防局高頂救護車2輛與消防警備車2輛。

松山慈惠堂自100年起已捐贈消防局消防車2輛、後勤車1輛、救護車26輛、消防警備車6輛、12導程心電圖監護儀5組、行車紀錄器69組、山域搜救裝備器材1批、隔離衣2萬件、防護衣2,500件、N95口罩1萬只、鞋套1萬雙、髮帽23萬個以及住宅用火災警報器3萬8,200只。

消防局表示，自88年6月1日「金鳳凰專責救護隊」成立以來，累計至今已有1,439位到院前心肺功能停止患者(OHCA)康復出院，對市政府而言，持續盡心地為市民的生命財產安全把關就是對松山慈惠堂熱心支持及大力相挺最好的回報，爾後臺北市政府也將善用捐贈之車輛，持續拯溺救難。