素還真品茶時不忘想賺錢，妄想推出自有品牌。（李承陽攝）

素還真跟談無慾師兄弟倆替戲迷們解籤。（李承陽攝）

戲迷們跟工作人員大合照，為素還真35周年茶會畫下完美句點。（李承陽攝）

素還真35周年茶會「浮生半日蓮」邀來戲迷共襄盛舉，29日、30日在三徑就荒接連舉行實體活動，現場以沉浸式佈景打造，彷彿身在素還真家中，伴隨繞樑之音，由專業茶師帶領貴賓與素還真一同沏壺茶、品甜點，享受悠然午茶氛圍。

期間素還真展現俏皮一面、滿腦子生意經，不停跟師父八趾麒麟頂嘴，更被師弟談無慾爆料以前曾去師父那偷錢買東西。到了活動中段，上演師兄弟倆與戲迷互動解籤環節，素還真與談無慾聯手對台下戲迷發動改運大法，宛如「醍醐灌頂」！

作為慶祝素還真出道35周年紀念，霹靂品牌總監黃政嘉表示：「兩天辦了6場茶會，遇到從台灣各地來的朋友，以及日本來的朋友，看見了凝聚力，有你們才能走到現在。」她也在這個特別的日子宣布重磅消息，那就是暌違好幾檔戲、消失7年之久的素還真即將回歸。

2016年當時的劇情，是素還真為了拯救好友一線生不惜奔赴地獄，便一路消失至今，黃政嘉預告，確定素還真將回歸故事主線，在《刜伐世界》中登場，至於正式復出的日子，她透露參與35周年茶會的戲迷，都獲得一片象徵性的「金葉之約」書籤，憑「金葉之約」可參與明年盛大的周年慶，屆時就會揭曉最新消息，喊話：「相約明年見。」