新北市長侯友宜為藍營2024總統大熱門，發言動見觀瞻，他近日拋出「中華民國是杯子、台灣是水」的說法，也對五一勞動節全國統一放假表達樂觀其成。國民黨台北市議員李彥秀今(30日)在臉書發文表示，侯的「杯破水覆」論述強調國家安全遠超過一切，用最淺顯生動的比喻團結民心。對解決勞動節放假一國兩制的回應，也展現苦民所苦、關心人民幸福的高度。直呼從國家戰略到產業發展，國民黨推的人選才是第一名。

「國家戰略到產業發展，國民黨團隊No.1！」李彥秀表示，侯友宜28日拋出「中華民國是杯子、台灣是水，杯破水覆！」強調國家安全遠超過一切，沒有安全就沒有一切，如何在和平過程中，創造台灣、創造中華民國能夠永續繁榮穩定，才是我們該走的路。2300萬人同在一艘船上，面對國家安全與經濟發展，有著共同的命運。侯友宜用「杯子」與「水」最淺顯生動的比喻，凝聚國家共識，團結臺灣民心，展現格局與氣度。

李彥秀提到，侯友宜29日在議會面對議員質詢時也表示：「五一勞動節，放假一國兩制，若國民黨重返執政，只要有利於人民能幸福、享受更多天倫之樂他都樂觀其成。」她直言，政治不僅是意識形態，更應該是「人民生活日常」，許多家長跟她反映，五一勞動節假期「一國兩制」，不但造成家長困擾，公家機關服務對象都在放假，只因為「公保」、「勞保」的不同，就要區分彼此，沒有意義，也完全不必要！

「勞動節是所有付出勞力與心力工作者的節日！」李彥秀強調，侯友宜苦民所苦，關心民瘼，她對這項主張全力支持。相較於民進黨執政下外交潰敗、兩岸緊張、內政失靈，侯友宜展現了國家領導人的高度與格局。國民黨就是一個團隊，有投手、有強棒、有堅強野手，更有團體戰力，有絕對的信心，下架無能的民進黨，重返執政，國會過半！