中國大陸的「中國東方航空」MU505民航客機，昨（29）日傳出飛越金門上空。（圖／取自flightradar24網站）

資深媒體人董智森。 （資料照片，陳君瑋攝）

中國大陸的「中國東方航空」MU505民航客機，昨（29）日傳出飛越金門上空。資深媒體人董智森認為，民進黨政府還是束手無策，雙手一攤，完全做不到讓人民安居樂業！因為怕影響選票，很多事情不敢講不敢說，原來民進黨如此不堪！

綜合媒體報導，中國大陸的「東方航空」MU505民航客機，昨（29）日預定從上海飛往香港，但傳出一度飛越金門上空。

資深媒體人董智森今（30）日在中天電視《周末大爆卦》表示，照理我方有接到通知，但是由哪一方通知？不知道，東方航空的事件凸顯未來也會變成常態。

董智森提到，馬英九於2008年5月上任總統時，7月兩岸開始直航，一周達800多班，幾乎每個城市都可以直航，台灣光觀旅遊等都賺錢。2009年兩岸氣氛非常好，當時對岸要求取消海峽中線，但馬英九拒絕。

董智森指出，這種情況被什麼打破？就是裴洛西訪台，過去在九二共識之下很多默契、和善氣氛就沒有了。

董智森認為，我方比較忐忑的是，目前沒有管道可以確認對方是否飛錯了或是有什麼意圖，現在連民航機也加入，如果越來越嚴重，民進黨政府還是束手無策，雙手一攤，完全做不到讓人民安居樂業！

董智森強調，現在情況越來越險峻，可是執政者在欺瞞人民，因為怕影響選票，很多事情為何不敢講不敢說，原來民進黨如此不堪！

根據TVBS報導，軍事專家施孝瑋表示，當天是因為航線上有雷雨，所以航管幫它喬出安全空域，嚴格來說只要不侵犯到我們的安全走廊，對於民航飛安是沒有影響的。

根據《自由時報》報導，民航局指出，該航班是為了避開危險的天氣，過往也有發生類似狀況，且該班機路徑並未進入金門終端管制區域內。