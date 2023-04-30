位於新北市的法務部調查局廉政大樓月24日驚傳火警，即便消防員在15分鐘內撲滅，一樓的資通安全處電腦偵辦科辦公室仍嚴重損毀，由於調查局是國內情治重鎮，也讓該起意外格外敏感。調查局專案報告指出，初步調查起火場域未發現人為侵入、境外勢力破壞等因素，且相關資料正本均由外勤單位保管，未來都能重建。

立法院司法及法制委員會5月1日將邀法務部、內政部等部會，就「法務部調查局廉政大樓4月24日火警之成因檢討、業務影響與改善作為」進行專題報告並備質詢；書面報告於日前送抵立院。

專案報告指出，火災未造成人員傷亡，除了廉政大樓105辦公室嚴重毀損外，2至7樓因煙囪效應受到不同程度的煙燻汙損，造成房屋裝修及相關設備損害，正積極清理復原中，新北市消防局火場鑑識報告預計4月30日內完成；調查局初步調查，起火場域並無發現人為侵入等異常狀況，亦未發現境外敵對勢力破壞等其他因素。

專案報告提及，起火地點為資通安全處電腦偵辦科辦公室，該科是負責指導各外勤處站電腦犯罪及假訊息案件的業務，非屬第一線案件偵辦單位，相關實體資料正本均由外勤處站保管，該科僅保存副本，相關資料以後可予重建。

專案報告稱，調查局於2008年即建置資訊安全管理系統，平時定期進行資料的本地與異地備份，並進行例行性災害資料復原演練；由於調查局資料庫建置於其他處所，未遭火損及水損，重要機房設備均未受影響，火災時已立即啟動預防性關機。災後廉政大樓已恢復電力正常供應及網路連線，各項業務維持正常推動。

至於改善作為，報告指出，除落實災害防救工作，也會全面檢視辦公消防安全設備，於1周內提出檢查結果和改進方案，當前會由督察處與政風室組成聯合調查小組，進行內部行政調查。未來將以本次火災作為借鏡，強化整體安全防護及內控措施，避免類似事件再度發生。