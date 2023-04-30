由於東北季風影響，明（1）日東半部地區、西半部山區有局部短暫雨，北部及東北部天氣仍涼。氣象局表示，周二至周五（2日至5日）東北季風逐漸減弱，僅東半部地區有局部短暫陣雨，不過下周日（7日）有鋒面通過，天氣又趨不穩定。

氣象局指出，明天降雨以迎風面的東半部地區局部短暫雨為主，西半部山區也有局部短暫雨的機率，其他地區均為多雲到晴；溫度方面略為回升，中部以北及東半部低溫是18至22度，南部約23度，北部及東半部高溫23至27度，中南部高溫約31度，在近山區的平地或河谷可能更高一些，中南部日夜溫差較大，台灣南北溫差亦稍大。

氣象局預測未來天氣。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

氣象局說明，周二至周五隨著東北季風減弱，北部及東北部氣溫逐日回升，各地為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫陣雨，午後西半部山區有可能出現局部短暫陣雨；周三至周五馬祖可能有局部霧或低雲，周五金門亦有局部霧或低雲。

周六（6日）鋒面接近，天氣又轉不穩定，東半部地區有局部短暫陣雨，北部地區轉為有局部短暫陣雨的天氣，其他地區多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨；下周日（7日）鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，中部以北、東半部地區及南部山區地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。