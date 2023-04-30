日前南韓總統尹錫悅於26日會晤美國總統拜登，雙方公布《華盛頓宣言》，內容包括將在南韓部署核潛艦，以嚇阻北韓侵略。北韓領導人金正恩的胞妹金與正沉默兩天後發文反擊，怒斥拜登是「咆哮老人」，而北韓將回應敵人威脅，升高敵對態勢。對此，前大使介文汲30日就表示，「尹錫悅不斷地挑釁北韓，我覺得朝鮮問題，會讓韓國在短期之內付出很大的代價」，引發討論。

介文汲30日在網路節目《新聞大白話》中表示，「日本跟韓國都陷入民主政治最大的缺陷裡面，也就是說當他們國內的經濟狀況不好及內政找不到出路的時候，領導人就要在國際上面找到自己的舞台，把國內不滿的情緒移轉到國際上來」，介文汲認為，「現在日本跟韓國同樣是這個情況，尹錫悅在韓國的支持度已經掉到三成以下，岸田文雄也好不到哪，原因是日本和韓國基本上的經濟情況都不好，前景也不好，所以美式民主政治的領導人，只有一條路就是搞國際政治，來轉移國內老百姓不滿的注意力」。

介文汲更警告，「韓國現在的經濟情況一點都不好，如果他沒辦法從中國大陸獲取大量的出超的話，韓國經濟是沒有前景的」，介文汲最後更說，「日、韓這兩個國家的領袖短視到極致，只看到眼前，替他們國家種下禍因而不自知，他們不見得會惹怒中國大陸，但尹錫悅絕對是在不斷地挑釁北韓，我覺得朝鮮問題，會讓韓國在短期之內付出很大的代價」。