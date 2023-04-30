姚淳耀聊詮釋的「陳和平」心情。（陳俊吉攝。服裝DUNHILL提供）

姚淳耀聊詮釋的「陳和平」心情。（陳俊吉攝。服裝DUNHILL提供）

姚淳耀聊詮釋的「陳和平」心情。（陳俊吉攝。服裝DUNHILL提供）

姚淳耀聊詮釋的「陳和平」令人發毛。（Netflix提供）★中時新聞網關心您：吸菸有害健康！

懸疑影集《模仿犯》全球上線後創下Netflix華語影集最佳紀錄，飾演「大魔王」的金鐘視帝姚淳耀演技也備受肯定，他接受專訪時表示，愛追劇的姊姊是他忠實觀眾，也是一個最誠實直接的觀眾，總會給他最真實的反饋，「姊姊以前說我怎麼每個角色都那麼像、沒什麼突破，這次她說陳和平真的很恐怖，『好像不是我弟弟』，覺得我繼《我願意》的本生老師之後，又有突破了！」讓他聽了覺得欣喜：「哎呦！終於有得到稱讚了！」

演如此暗黑的角色是否需要調適、轉換過程？姚淳耀說，他是角色跳進跳出滿快的人，上戲就會是角色樣子，「我對表演的想法，很像主持外景時看到的乩童，穿上神明服裝就有了進去的過程，結束就回到乩身本身」，不過他演完後也曾思考：「我比較會演陳和平，還是會演姚淳耀？ 該不會我內心也是一個陳和平吧？因為我平常看起來也是很和善的人，就跟前期的陳和平看起來很和善一樣！」

他說因為這部戲拍了一段時間，當時很習慣鏡頭拍到自己時，就呈現出那角色的外在，專注地沈浸在角色基調裡，結果戲拍完，他開始懷疑內心是否也有像陳和平一樣的自戀型人格，還認真地問了老婆，「結果她說『沒有，你看你平常那樣子』！」

姚淳耀不諱言，演員都會找尋自己跟角色相像的地方，在創作角色過程，他便隱隱約約覺得自己好像有跟陳和平有種連結，「陳和平創作兇殺案，跟我創作陳和平時，有某種部分的相像！」這次導演給他很大的創作空間，例如他拿菸灰缸狠敲林心如飾演的姚雅慈，中間有一段用播報新聞方式嘲弄，殺完人後再來一段播報新聞，就是他主動提議。

另一場他出院回新聞台後，被學長懷疑是殺人犯，他突然掐對方脖子，這也是原劇本沒有的，「因為陳和平要愈來愈接近瘋狂，前面應該有些舉動，就像有些人生氣卻假裝沒生氣，但大家就是覺得不對勁、詭異。演員都會想多加點行動，幫角色鋪陳」，就連最後大爆發時，陳和平喊「是我、是我、是我」，也是他認為這就是和平內心的渴望，應該直接講出來，很開心自己的創作與提議，在跟導演討論後都被採用。

姚淳耀坦言，身為演員的他就跟陳和平一樣，都渴望被看見，「一開始當演員時，就很想被看見，卻都沒有演出的機會，當時就是好想演戲，甚至會想到睡不著，一直想著『我想要工作、我想要演戲』，因為被看見才有工作、才能養活自己、繼續做自己喜歡的事，但就是沒有人找你」。直到2020年以《鏡子森林》獲得金鐘獎男主角獎，他才終於覺得自己被看見了。

雖然早在2016年就以《在台灣的故事》獲得金鐘獎行腳節目主持人獎，不過姚淳耀說，其實主持節目是團隊幫他很多，「我真的不是那麼會主持的人，我可以在排練好的狀況下主持，但叫我去主持典禮、尾牙，真的好難喔！」他說有次主持會計師事務所尾牙他真的「嚇到爆」，覺得太難了， 也主持過高雄電影節，上台後腦袋就是一片空白，5秒有如5分鐘那麼久，完全想不起來要做什麼。骨子裡覺得自己就是演員的他，把主持也當成在「演」一個主持人，「叫我真的變成主持人，還不行！」

外型「古意」的他，接連演了邪教教主、連續殺人魔等變態、扭曲角色，他笑說，其實以前就一直想要嘗試挑戰反派，「覺得演反派好像一種能量釋放，很紓壓，而且跟本人差異很大，因為姚淳耀本人是很無聊的人，我私下喜歡一成不變、簡單的東西，衣服全都是黑色，因為不用選擇！」他自曝連社群貼文要寫回應也常問老婆該怎麼回，有時還要請她幫忙想發文哏，「只要發文內容有趣的就是她的idea，那種很有禮貌、很無聊的就是我！我老婆是一個很幽默、個性開朗又正向的人，我很嚴肅，應該要多學習她的幽默」。

他最近已進入新戲劇組投入新角色，這次接演的是久違的喜劇，「每天都很開心，在片場可以開玩笑，笑到肚子痛，拍《模仿犯》時在片場都不太跟人家講話，有時真的很需要安靜，梳化前都是在休息、靜坐、思考該怎麼表演」，不過他透露，當時只要透過造型、梳化妝SOP流程就能很快進入角色，「穿上衣服，梳了和平的頭髮、黏上雙眼皮， 一黏就變成和平的銳利眼神」，至於劇中那令人毛骨悚然的吹口哨，他笑說：「我會吹啦，就是吹很爛而已，所以是請專業老師來配音的！」