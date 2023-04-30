國內腸病毒已進入流行季，一不注意就可能染病。小兒科醫師林智葳今（30）日分享門診出現感染案例，因為爸爸吃了女兒吃剩的食物，結果手腳長滿疹子，提醒病毒流行期間應避免共食，減低交互感染風險。

林智葳在臉書分享門診故事，「早上門診看了…一家人中的爸爸因為吃了1歲半女兒吃剩的麵包，而四肢長滿腸病毒的痛癢疹子；還有4歲葛格因為不滿2歲底迪趁機偷喝他的水壺，而報復性地喝回去，所以過沒幾天跟著一起發燒。」

林智葳也疾呼，請大家不要這麽愛吃別人吃過的東西好嗎；承平時期這叫不浪費，現在各種病毒都大流行的時期叫做試蠱。

依據疾管署監測資料顯示，上上周(2023年4月16日至4月22日)國內腸病毒門急診就診計7,851人次，較前一週(5,470人次)明顯上升43.5%，且高於近6年同期，疫情傳播風險增加，應提高警覺及注意腸病毒重症前兆病徵。

近期實驗室監測顯示，社區腸病毒活動上升，檢出以克沙奇A型病毒為多，且腸病毒71型及D68型病毒亦持續於社區活動。