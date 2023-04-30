「台灣最美麗的歐巴桑」陳美鳳出道多年，從早期秀場到近年的八點檔及節目主持，紮實的表演實力跟獨特個人魅力，讓她成為演藝圈中公認的實力派藝人。最近她到台中參加婚宴，巧遇許久不見的女星丁寧，一起合照留念，即使是生圖狀態，兩位女神的狀態超級凍齡，讓粉絲讚嘆不已。

陳美鳳日前在臉書發布貼文，貼文寫下：「巧遇好久不見的丁寧，鳳鳳從她還沒結婚就認識，到現在她已經是三個孩子的媽了，依舊充滿活力，老公陪在身邊～滿滿的幸福」，從她PO出的照片可看到，兩人坐在同桌，並未穿著華麗的服飾，只對著鏡頭淡淡露出一抹微笑，即使沒有開濾鏡或是修圖，光滑又細膩的皮膚狀態，宛如少女一般，替美貌大大加分。

照片曝光後，網友紛紛熱議：「女神竟然在台中出現了」、「丁寧還很美呦，兩位美女PK一下嘍」、「鳳姐昨天本人真的好美哦(灑花)」、「多年好友相見倍感幸福」、「兩個都很漂亮 」、「好好喔，看人家幸福，自己也開心，小鳳鳳最棒喔。」

事實上，畢業於體育大學的丁寧，過去分享維持凍齡美貌跟好身材的祕訣，「運動後工作，為自己準備高蛋白餐點」，還發出自信金句：「靠自己的力量維持自己的美麗，我就喜歡這樣，50歲？怎麼啦？沒問題的！」還附上在健身房掀開上衣，露出冰塊腹肌的照片，很難相信早已是3寶媽。