民進黨2024立委初選告一段落，目前尚有16個艱困選區人選待決定。民進黨提名策略小組預計5月2日將討論艱困選區的提名策略和布局，為爭取最大的勝選席次，黨政人士透露，不排除與其他政黨尋求合作。

上屆立委選舉，民進黨得票率未超過42.5％的選區，目前在全台共計有16個，被列為「艱困選區」，包括台北市第5、6、8選區；新北市第9、11選區；桃園市第6選區；台中市第3選區、8選區；新竹縣第1、2選區；苗栗縣第1、2選區；以及花蓮縣、新竹市、金門縣及連江縣，將由民進黨主席賴清德徵召提名人選。

黨政人士表示，在台北市的中正萬華選區，無黨籍的于美人在宣布參選後，目前聲量相當高；台北市大安區，包括民進黨發言人謝佩芬、市議員簡舒培都已表態，但時力黨主席王婉諭、社民黨議員苗博雅傳出有意挑戰，這部分如何布局？是否有合作空間，目前保持相當的彈性。

此外，在桃竹苗部分，也傳出有多位無黨籍人士擬參選，包括桃園第6選區無黨籍的趙正宇、苗栗縣的無黨籍縣議員陳品安、曾玟學等人。

黨政人士表示，這些無黨籍人士在地方擁有一定的人脈，民進黨若推自己人，與這些人一起競爭，恐怕會分散一部分的票源，雙方未來如何合作？都會在2日的會議中一併進行討論。