1名女子在住家附近發現1隻一米長的鱷魚，嚇得趕緊報案求援。

今(30)日香港八鄉蓮花地有女村民在住家附近發現鱷魚蹤跡，調查人員獲報後發現該隻鱷魚竟有1米長，且該鱷魚腹部脹大，外觀很健康，於是通報相關單位前來捕捉鱷魚，一群人歷經約5小時後，才終於將鱷魚束手就擒，並用膠帶將頭與四肢綑綁，搬入鐵籠內，但仍不時見鱷魚嘗試掙脫，找尋能脫逃的漏洞。

據《東網》報導，今(30）12時許，香港八鄉蓮花地有女子報案，發現有鱷魚蹤影，調查人員到場後，竟發現有隻1米長鱷魚趴在枯葉上，並趕緊連絡相關單位人員前來捕捉，後來有名帶著手套的光頭男子，翻越圍欄要徒手捕捉，豈料，該鱷魚心生警惕，趕緊鑽入小溪。

後續捕捉鱷魚的相關單位搬來鐵籠，在大家合力之下，花了約5小時終於將鱷魚束手就擒，據悉，該鱷魚被抓到後，不僅張開血盆大口、翻滾掙扎試圖掙脫，還發出低吼的聲音威嚇在場人員，最後該隻鱷魚四肢與頭被膠帶綑綁，用毛巾蓋身體搬進鐵籠，然而在鐵籠裡的鱷魚仍繼續掙扎，甚至找尋能逃脫的漏洞。

據專家表示，香港不會出現任何原生鱷魚，若有鱷魚出現幾乎都是民眾從海外進口年幼鱷魚飼養，這隻1米長鱷魚疑似疑因體型變大，而遭到遺棄，另外，有民眾認為，以前曾有外來人士租地養動物，其中不知是否有鱷魚，也不確定是否和這次事件有關係。