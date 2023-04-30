2星期前，歐洲航太局(ESA)發射了木星冰月探測器(Jupiter Icy Moons Explorer,Juice,木冰號)，目標是木星的3顆冰衛星，然而才啟程不久，就發現關鍵的探地雷達，它的天線伸展不全，可能會影響效果。

美聯社報導，ESA表示，Juice探測器上16公尺長的雷達天線，只展開了三分之一，目前正在調查原因。

工程師懷疑，可能其中一處收納用的固定針沒有完全解開，德國的飛行控制員現在計畫「來點晃動」，點燃Juice上的引擎，利用震動來鬆開固定針。如果這不起作用，那飛行團隊還要想其他辦法解決問題。前往木星還有好幾年的旅程，應該有足夠的時間想出B計畫。

Juice是Jupiter Icy Moons Explorer太空船的縮寫，翻譯成「果汁號」顯然不正確，比較符合原意的說是Ju-ice「木冰號」。為了追上木星的速度，它經過一條迂迴的軌道，其間要飛越地球、我們的月球和金星，以「重力彈弓」的方式為自己加速，直到2031 年，才能到達這顆巨大的行星。

它的調查目標是三顆木星衛星，分別是木衛二「歐羅巴」(Europa)、木衛三「加尼美德」(Ganymede)、木衛四「卡莉絲托」(Callisto)。這3顆衛星都有明顯的冰殼，其中歐羅巴的坑洞極少，遍佈冰縫，科學家推測其下有地下海洋，而木衛三與木衛四的體積更大，也具有地下海洋的可能性。

木衛四是太陽系中最大的衛星，體積超過水星。

歐太署表示，木冰號大約有一輛小型公共汽車那麼大。無線電天線、太陽能電池板和用於測量木星磁場的吊桿均已成功部署，只差在探地雷達。但是該雷達就是探測冰下環境最重要的道具，如果無法解決，那麼與先前的探測任務沒有什麼差別了。