沙烏地阿拉伯暨與伊朗、敘利亞逐漸恢復外交關係後，又一外交破冰，黎巴嫩媒體報導，一個未具名歐洲國家政府已經傳達了利雅得正在透過第三方與黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）進行談判，以尋求外交關係正常化，再一次打破遜尼派與什葉派之間的藩籬。

據黎巴嫩《廣場新聞》（Al Mayadeen）29日報導，伊朗外長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）和黎巴嫩真主黨領導人納斯魯拉（Sayyed Hasan Nasrallah）在最近的會面中討論了利雅得與黎巴嫩黨派之間的對話。

該報導援引《新聞》（Al Akhbar）的消息，這與沙烏地阿拉伯最近與地區競爭對手和解的趨勢一致。在與伊朗的和解、與敘利亞的正常化倡議、葉門的和平談判之後，黎巴嫩似乎是下一個外交破冰的目標。

This follows consistently with #SaudiArabia's recent trend of making amends with regional rivals.#Lebanon https://t.co/9TOYgGXMJW — Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) April 29, 2023

黎巴嫩真主黨（Hezbollah）是黎巴嫩的一個什葉派政治和軍事組織，這與沙烏地阿拉伯遜尼派相反，成立於1982年，當時以對抗以色列入侵為主要目標。隨著時間的推移，真主黨的影響力逐漸擴大，並進一步成為了黎巴嫩的主要政治力量之一。

真主黨在社會中也扮演著重要的角色，通過提供各種社會服務，例如醫療保健、教育和慈善事業等，使其在某些社區中受到歡迎和尊重。然而，該組織的許多行動也受到批評，包括對以色列的攻擊和對其他黎巴嫩政治勢力的暴力衝突。

真主黨在政治、軍事和社會事務方面都有顯著的影響力。該組織的政治翼部分參與黎巴嫩政府，並有自己的代表在黎巴嫩議會中。在軍事方面，真主黨被認為是黎巴嫩最強大的軍事力量之一，其軍事部隊估計擁有數萬名士兵和數千枚火箭彈。真主黨也是伊朗和敘利亞的盟友，這使得該組織在中東地區的地位更加顯著。