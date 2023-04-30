車籠埔斷層保存園區2013年5月1日開放至今，持續以多元科教活動傳遞地震、地質及環境生態科普知識，也與國內外地質相關研究交流密切。（車籠埔斷層保存園區提供／張亦惠南投傳真）

國立自然科學博物館車籠埔斷層保存園區4月30日舉辦防災野餐市集暨周年紀念活動，現場更展示全球首台「監控儀器」，未來台、捷雙方將一起監控此區「世界級逆衝斷層」的移動。

國立自然科學博物館館長焦傳金表示，車籠埔斷層保存園區是現址保留，經多方單位通力合作，才得以保存珍貴的「世界級逆衝斷層」，2022年捷克科學院來訪車籠埔斷層保存園區，在斷層槽溝內架設全球首台「監控儀器」，未來雙方將一起持續監控此區「世界級逆衝斷層」之移動，盼將斷層槽溝保存的意義推廣至全世界。

4月30日當天由彰化師範大學地理學系陳毅青副教授代表捷克科學院出席，與中央大學、科博館簽署三方「國際合作意向」；台灣大學地質科學系劉雅瑄系主任將與科博館簽署合作計畫，共同進行地質研究、推廣科學教育。

回顧建館歷程，車籠埔斷層保存園區科長詹文碧表示，當時地質學家動用許多科學方法，才找出正確斷層位置，將建築外觀蓋好後，再往下挖掘槽溝。10年來許多觀眾對「斷層溝槽保存館」特殊外型好奇又感興趣，它的設計概念源於「天圓地方」的意象，以此呼應古人對天地想像的宇宙觀，也對照現今蓬勃的科學發展，期勉未來不斷更新，2023年底前，全國觀眾只要姓名中有任何一字跟「車籠埔斷層保存園區」相同，即可免費入園參觀。

焦傳金說，科博館肩負自然資產保存、研究、科學教育展示及推廣任務，園區至年底還有各種知識性系列活動，7月15日在科博館舉辦《大地之心：一位斷層上的法國人》影片特映會，導演齊怡與相關學者將到現場與觀眾交流，帶大小朋友深入認識台灣地質的故事，歡迎持續鎖定官方網站及臉書粉絲專頁活動資訊。