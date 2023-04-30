預訂母親節套餐，雙人獨立湯屋60分鐘另享999元加購優惠。（老爺酒店集團提供）

北投老爺與「眠豆腐」聯名的日本人氣插畫家共同打造「豆估主題湯屋」，手繪動物超可愛。（老爺酒店集團提供）

MJ Kitchen推出「春浪海味」新菜單，主打各具特色的鮭魚與貝類菜色。（台北國泰萬怡酒店提供）

母親節限定4日至MJ Kitchen用餐，每位成人再贈半尾「蒜蓉蒸龍蝦」。（台北國泰萬怡酒店提供）

THE Lounge「午後春戀」下午茶套餐，可享用2款點心和5款特調擇一，每套450元加1成。（台北國泰萬怡酒店提供）

再過半個月就是母親節了，不少人計畫帶媽咪去高檔飯店，好好吃頓大餐慰勞辛苦的媽咪。搶攻孝親商機，北投老爺酒店搶推出點購母親節餐點送泉療中心泡湯體驗；台北國泰萬怡酒店則是在母親節當周和前一周的周末，推出限定4天用餐加贈半隻「蒜蓉蒸龍蝦」好康寵愛媽咪。

北投老爺酒店PURE歐式餐廳標榜以現代歐義式料理手法呈現食材真味，因應母親節，主廚運用西式料理手法結合台灣在地食材，精心規劃「純粹海陸饗宴」母親節限定午間套餐，蒐羅山珍海味尊寵最愛的媽咪。整套共有5道餐點，可以品嚐到前菜「海鮮狂想曲」，由軟絲、白蝦佐以柑橘、白酒調成的醬汁所製成，還有鱸魚與新鮮時蔬熬製而成的「海鮮清湯」，主菜則是海陸雙主餐，肉質濃郁香醇的「澳洲頂級和牛肋眼3盎司」搭配「爐烤半尾波士頓龍蝦」，加上深具畫龍點睛之效的結尾甜點。「純粹海陸饗宴」母親節套餐供應時間為5月6日至14日假日午餐時段，每位2600元加1成。

消費母親節套餐，飯店贈送「沐」泉療中心泡湯體驗1次，如果想在獨立隱密的湯屋與媽媽暢聊談心，雙人獨立湯屋60分鐘另享999元加購優惠，可享北投老爺與「眠豆腐」聯名的日本人氣插畫家「山鳩舍」共同打造的「豆估主題湯屋」，讓可愛的手繪動物陪伴媽咪一同泡暖湯舒緩筋骨。

台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen將蔚藍海岸搬上餐檯，推出「春浪海味」主題新菜色，端出各具特色的鮭魚與貝類菜色，包括「流沙鹹蛋黃鮭魚」、「咖哩乾香鮭魚」、「法式摩卡焗淡菜」、「松露蒜味鑲扇貝」等菜色，讓饕客大快朵頤。「春浪海味」供應到6月15日止。

瞄準即將到來的母親節，業者特別在5月6日、7日及13和14日推出限定4天的加菜優惠，午、晚餐期每位成人用餐再加贈半隻「蒜蓉蒸龍蝦」。母親節當周周末兩日不適用任何折扣或餐劵。

THE Lounge大廳酒吧同步推出「午後春戀」下午茶套餐，甜點組合推出繽紛的「彩虹乳酪蛋糕」，乳酪香甜不膩口；另一款「檸檬起士球」則以檸檬起司作為主軸，加入蓬鬆的海綿蛋糕與甜美的水蜜桃果餡，最後圈上脆口的顆粒餅乾，一款套餐兩種享受。

套餐可任意搭配5款別具心裁的季節特調飲品，首推清甜果香的「酸甜透心涼」，以紅心芭樂果泥為基底，加入金桔與檸檬汁，酸中帶甜，甘甜之中又帶有清新氣息。另有用清雅綠茶與蘇打水特調而撞擊出的「戀日泡泡」，加入新鮮百香果與檸檬，鮮果酸味與清香茶韻融合，帶來清爽宜人的空氣感；還有「柚香咖啡」和「紅玫瑰拿鐵」，而調飲中唯一一款酒精飲品「午後初戀」，融合肯巴利苦酒、通寧汽水與葡萄柚汁，甘酸果韻之中又能品嚐到汽水清甜，尾韻則由肯巴利苦酒帶出些許苦味，提供味蕾更豐富的體驗。即日起至6月15日止，「午後春戀」下午茶套餐每日供應，每套450元加1成服務費。加入會員可享85折優惠。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！