SBL例行賽來到最後一天，30日由彰化柏力力對上台灣啤酒，開賽布依德展現全能得分能力，單節狂砍14分，台啤雖然咬住比數，但第二節江尚謙跳出來貢獻8分，幫助柏力力在上半場結束前有著4分小幅領先。

第三節布依德、莊又齊合力貢獻24分，加上台啤陷入進攻當機，讓柏力力單節打出24比8的攻勢，比賽就此定調，終場79比66擊敗台啤，柏力力在第五階段以2勝3敗坐收。

江尚謙本場攻下生涯新高12分，外加4籃板、7助攻，為菜鳥年劃下完美句點，他說：「今天就是做好教練叫我做的事情，因為已經是最後一場，我們也沒有季後賽，所以就是正常發揮、盡量打。」歷經職業生涯的第一個賽季，他坦言，狀元這個頭銜對他來說是壓力，同時也是助力，但他也收穫很多，將會持續進步。

而本季例行賽最後一戰由裕隆納智捷出戰台灣銀行，雖然是聯盟前兩名的對決，但兩隊在確定例行賽排名之後此役都各自讓洋將休兵，雙方上半場比數相當膠著，曹立中、簡家暐上半場合力貢獻20分，幫助台銀中場打完39比37領先裕隆。

兩隊一路糾纏至第四節，靠著陳品銓罰進關鍵兩罰保住勝利，最終裕隆以77比71擊敗對手，吳季穎此役攻下15分全場最高，班霸則是繳出14分、12籃板的雙十數據。台銀曾開暄今日上場17分鐘攻下全隊最高13分，王泰傑、曹立中以及簡家暐也各拿12分，結束所有例行賽後，挑戰賽將於5月6號開打。