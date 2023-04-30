自中國與西方國家關係惡化以來，產業鏈、供應鏈的調整是當前全球經濟中最受關注的問題之一，中國部份製造業轉向其他國家引來不少憂慮。北京大學國家發展研究院院長姚洋在博鼇亞洲論壇上表示，一些生產設施遷移到印度和周邊國家，但一些中間部件依然來自中國，這將驅動中國產業升級，中國在產業供應鏈轉移時不會失去「世界工廠」頭銜。

據《時代財經》報導，博鼇亞洲論壇2023年3月底的年會分論壇「產業鏈供應鏈新格局」上，有各國專家與企業負責人產業供應鏈轉移進行深入探討。澳門特區政府前經濟財政司司長梁維特指出，過去供應鏈以成本為導向，生產地點主要由成本決定，如今更加關注安全。過去幾年，新冠疫情、俄烏衝突、能源危機、全球通脹輪番上演，在這樣快速變動的時代，任何事情都可能發生，所以必須事先做好準備，供應鏈分散才能降低風險的衝擊。

奧緯諮詢董事合夥人貝哲民表示，面對不確定性，跨國公司在中國有3種策略：1.在中國投資供應鏈，服務中國消費者；2.部分產能遷向越南、印尼等國家，即“中國+1”戰略；3.將生產中的戰略性環節遷回本國。

先導薄膜材料公司董事長朱世會認為，大客戶需要公司在海外建產線，或者在其他廠裡給它做配套，於是公司在海外建立分廠，但核心資產、研發中心都留在中國本土。

北京大學國家發展研究院院長姚洋表示，如果按中國經濟的比例和貿易的體量來說，目前遷出的部分相對是小的，而且遷離也未必是壞事。例如蘋果手機把一些生產設施遷到了印度和周邊國家，但一些中間部件依然來自中國，這會驅動中國產業升級，創新的步伐是無法阻擋的。勞動密集型企業遷出中國是自然而然的過程，只是地緣政治加速了進程。

他說，大陸30年前發展水平較低，來自港澳台、韓國等地的資本湧入，如今大陸人均收入達到台灣30年前水平，把勞動密集型企業遷出去，不見得是壞事，這意味著中國工業升級了，對周邊國家也是利好。

姚洋強調，「我不認為在未來10到20年，中國會失去『世界工廠』頭銜，中國依然是最主要的世界製造業的樞紐。」，中國市場規模巨大，且產業鏈完整，依然是世界的生產中心。

貝哲民也呼應此一觀點。他認為，中國將持續成為全球的製造樞紐，其他的市場沒有中國這樣的規模和速度。朱世會則表示，行業在中國有完整產業鏈，公司出海也只是複製、擴大規模，把它當成增量，把所有東西搬到國外是不可能的，中國的消費力和供應鏈優勢是不可取代的。

在全面國產化問題上，姚洋表示，這不會成為普遍趨勢，中國一直強調要維持開放共融的國際環境，過去40年的經驗顯示，這是中國技術進步的最重要的保障。