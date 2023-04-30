美國總統拜登宣布競選連任，川普首度開嗆，說拜登是最爛的總統，居然還想再選。他在造勢場合上也喊，他如果再當美國總統，不但俄烏戰會馬上結束，中國大陸也不會武力犯台。前立委蔡正元30日在《新聞大白話》節目提到，小布希發動伊拉克戰爭時，第一個跳出來支持的民主黨參議員就是拜登，所以他也是裝著和善面皮的戰爭販子。川普想扮演和平使者，至少敢開這個支票，知道怎麼調解戰爭，也不會去發動戰爭。

「這麼老的兩位老先生，實在是世界奇觀！」蔡正元表示，還沒有看過美國歷史上，或世界哪一個國家，要嘛也是一老一少，要嘛兩個中年人、兩個年輕人，第一次看到兩個這麼老的老先生在競選美國總統。美國總統每天要負擔的工作量有多大？他們的體力、腦力能否應付？是每個人很擔心的事情。

蔡正元提到，前陣子美國還有個好笑的漫畫，他說美國最令人害怕的，是拜登再次連任總統；更害怕的是什麼？是突然之間換上賀錦麗當美國總統！所以知道美國人實在是無可奈何。

「但從戰爭的角度來講，川普基本是比拜登好。」蔡正元指出，當時民主黨的參議員，基本上是不支持伊拉克戰爭的。第一個跳出來支持共和黨總統小布希發動伊拉克戰爭的民主黨參議員，那個人的名字叫做拜登！「所以拜登基本上也是，裝著和善面皮的戰爭販子！」

蔡正元強調，川普有一個好處，他說在我任內，從來沒有發生戰爭過，那是真的。他至少知道怎麼調解戰爭，他還願意跟金正恩見面，雖然你看著他亂搞一通，可是基本上他不會發動戰爭，也不會主動去引誘戰爭。他說過，如果他當選美國總統，俄烏戰爭馬上停止。前天他還說，如果當選美國總統，保證不會發生台海戰爭，「至少敢開這個支票嘛！他想要扮演和平的使者，我們就拭目以待！」