天王吳宗憲的女兒吳姍儒（Sandy）在3月下旬喜獲麟兒「Mason 小初一」，收到大批粉絲祝福，而今吳姍儒也在IG上寫下「瀑布文」，向外界分享自身的生產過程，並首度公開「小初一」的可愛模樣，貼文一出，便吸引大量粉絲前來朝聖。

吳姍儒今(30)日在IG上發文，表示：「生產，從我的身體誕出，為世界添加另一個生命，原本非常非常順利的前期與中期，到後期有了些碰撞與顛簸。」並透露自己並非只是以文字分享個人的生產經歷，更以此篇文感謝所有照顧、幫助、支持、陪伴她的人。

吳姍儒在文中首先感謝醫生以及其團隊，並提及自己在產前，曾因情緒而默默流淚，而在生產當下，其實自己將心神專注在身體上後，透過：「呼吸、感受頻率、調整呼吸、穩定自己、冷靜、好好吐氣、記得這一刻。」才能沒有浪費力氣的尖叫哭喊，讓「小初一」順順的、穩定的來到世上。另外，吳姍儒也藉此機會向廣大女性們表示：「女孩們，妳一定要練習擁有自己的平靜，妳會感謝自己的努力。」認為自己此次的「生產經驗」足以讓她為自己鼓掌。

吳姍儒除了感謝生產、坐月子的團隊們給她的鼓勵與支持外，她在貼文之中也首度曝光了兒子的模樣，只見畫面中，吳姍儒母愛滿滿的注視著懷中的兒子，並伸出手與他稚嫩的指頭互動，而「小初一」雖未在鏡頭前曝光他的萌樣，但僅露出後腦杓的他，仍讓網友看了忍不住留言：「可愛的小初一」、「愛，就是心靈感受」、「世界上最好的禮物。」