美國海軍28日證實，尼米茲級核動力航艦「喬治華盛頓號」（USS George Washington，CVN-73），將在2024年將重返美國第7艦隊，取代「雷根號」（USS Ronald Reagan，CVN76），並部署在日本橫須賀基地。對此，前大使介文汲30日就表示，「華盛頓號只是暫時停靠，還是由雷根號在橫須賀港部署，而中國大陸航母福建號出來之後，事實上第二島鏈美國就進不來了」，引發討論。

介文汲30日在網路節目《新聞大白話》中表示，「華盛頓號只是暫時停靠，部署的話是雷根號，在橫須賀港」，介文汲也表示，「美國沒那麼多航母，美國的航母大概十個航母戰鬥群，他全世界到處要跑，要顧及兩大洋，所以美國航母是不夠用的」，介文汲也提到，「中國大陸航母福建號出來之後，事實上第二島鏈美國就進不來了」。

介文汲坦言，「除非美國用洲際導彈，因為他的岸基飛彈是打不到超過5000公里的地方，如果是中國大陸的飛彈，那輕而易舉就可以打兩千、三千公里，基本上就是第二島鏈以內」，介文汲更認同前立委郭正亮日前表示「上一次兵推美國兩艘航空母艦在第一島鏈內都被擊沈」。

介文汲驚呼，「那根本就是很肯定的事，絕對會發生」，最後介文汲更說，「以中國大陸東風系統導彈，在第一島鏈裡面，不到一千公里，都沒有問題，從陸地上就可以發射，所以進入到射程範圍內，基本上存活率就沒有了，而且中國大陸現在的東風-21都是超高音速，美國沒辦法攔截」。