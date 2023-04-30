男子分享疑似在大陸海底撈店內，顧客鬥毆影片，竟驚見員工趕緊收拾桌上的湯鍋、飲料杯與餐具。（翻攝自臉書爆廢公社）

店員手腳真俐落！有男子在網上分享1段疑似大陸海底撈店內發生鬥毆的影片，從影片中可見，這群男、女顧客不明原因在店內鬥毆，也引起其他顧客拿起手機錄影，竟發現店內員工，忙起來趕緊收拾「熱湯鍋、飲料杯以及餐具」，也不擔心會遭鬥毆的顧客波及；員工「夠專業」的處理方式也讓網也大讚「店員馬上把湯拿走是對的」、「服務員很有經驗」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1段1分鐘影片，影片拍攝地點疑似在大陸某間海底撈店內，畫面中可見一群男女發生肢體糾紛，互相毆打推擠，立刻引起現場其他顧客拿起手機拍攝，不過，卻發現海底撈的員工，趕緊收拾桌上的飲料杯、熱湯鍋，以及餐具，似乎是擔心將這些物品當成「武器使用」，且也不見有民眾要幫忙解圍、勸架；對此，原PO不禁酸爆也在貼文寫下「觀眾和服務生素質好，該拍照拍照、該收桌收桌，海底撈表演這次最好看」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「為什麼別人的海底撈表演比較不一樣」、「服務員專業」、「快把湯收好」、「店員馬上把湯拿走是對的」、「湯先快收走，店員手腳真俐落」、「看是收的快還是砸的快」、「真想寫信表揚那個店員，湯收的好迅速」、「這家表演很特別！先收熱湯是對的」、「服務生看來有經驗，趕忙先把熱湯收掉。其他湯匙筷子隨你們」。