A股上市公司2022年年報已全數披露。財報顯示，中國石油以淨利人民幣（下同）1,493.75億元榮登盈利王。其他排名盈利前十名的企業還有中國海油、中國移動、中遠海控、中國神華、中國石化、貴州茅台、中國建築、陝西煤業、中國中鐵等。