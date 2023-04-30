東方財富網報導，財報顯示，2022年，中國石油共實現營業收入3.24兆元，年增23.9％；實現淨利潤1,493.75億元，年增62.08％。中國石油表示，2023年，該公司將推動一體化新能源大基地和地熱、集中式風光氣電融合等項目落地，鞏固提升新能源業務良好發展趨勢，繼續推進綠色低碳轉型。
十大盈利股中，不少公司分紅闊綽。中國建築2022年共實現營業總收入2.06兆元，年增8.6％；實現淨利潤509.5億元，年減1.16％。公司計畫每10股派發現金紅利2.527元，分紅總額約106億元，現金分紅比例達20.8％，創近五年來新高。
貴州茅台利潤分配預案顯示，公司擬向全體股東每10股派發現金紅利259.11元。截至2022年12月31日，公司總股本為125,619.78萬股，以此計算合計擬派發現金紅利約325.5億元。
至於十大虧損股方面，航空、房地產行業個股數量最多。航空股方面，中國國航、中國東航、南方航空、海航控股均位列十大虧損股。藍光發展、金科股份、榮盛發展、中天金融均為房地產企業。
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