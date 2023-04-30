銀行局官員表示，財管2.0發展快速主要是目前高階資產客戶財管業務正值成長期，已有九家銀行被核准、八家開辦，各家銀行都積極推動中，有些銀行還進行部門架構調整，延攬更多專業人才加入，皆有助高資產業務的推展。金管會在2020年開放國銀辦理上億元高資產客戶新財管方案，截至今年首季，前三大銀行分別為中信、兆豐、第一銀。中信銀不管是客戶數還是規模都最多，有1,125位富豪客戶、資產管理規模1,141億元，其次是兆豐銀的782人、1,109億元，及一銀的662人、947億元。銀行局官員進一步分析，中信銀、兆豐銀及一銀三家銀行開辦時間早，且有相當數量潛在客群，商品開發與業務推展積極度高，相關客戶與資產成長快所致，今年沒有新增申請銀行家數。中信銀在富豪財管業務持續蟬聯業界第一，中信銀認為主要有三大優勢，一是潛力客戶基盤龐大，財管業務扎根深厚，中信銀行深耕台灣五十餘年，累積龐大客戶數，並與客戶建立深厚往來關係。二是引進國外顧問公司訓練，導入私人銀行客戶KYC架構，從客戶個人、家族到事業，透過詳盡了解客戶背景並提供完整解決方案，創造與客戶間深厚的信任關係。三是整合金控集團資源，拓展第三方機構合作，提供客製化解決方案。

兆豐銀指出，兆豐銀高資產客戶服務持續提升，涵蓋高資產及OBU客戶稅務諮詢服務。且美國聯準會升息，有利高資產客戶敘作量身定做商品，藉由商品吸引客戶提升為高資產客戶。

證券業發展部分，證期局官員指出，證券業自2020年9月開放承作高資產財管業務，截至今年3月底，核准八家券商開辦，整體交易金額累計達850億元、客戶數達651人。券商競爭也很激烈，3月份永豐金證維持第一，而兆豐證掉出前三名，國泰證券搶進第二，元大證排第三。

永豐金證客戶數與資產規模為332人、281億元，國泰證有105人、230億元、元大證有121人、184億元。證期局官員分析，前三大主要是營業規模較大、營業範圍廣且客戶數也較多，所以占較大優勢，可從既有客戶去尋找高資產客戶開發。