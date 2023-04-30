女星蔡瑞雪高中唸北一女中時，受邀出演《校花點點名》，以甜美外型跟清新氣質而迅速走紅，更被粉絲封為「北一女神」，後來她飛往韓國參加《偶像學校》爭取出道，卻慘遭淘汰。回台灣後，積極經營IG跟Youtube，並常在上面PO出美照，成為有名的網路正妹，而她的媽媽也不簡單，近來一組母女同框的畫面，罕見曝光媽媽的凍齡美貌，令大批網友直呼：「媽媽好厲害，是姐姐無誤！」

蔡瑞雪在IG曬出跟媽媽的同框照，畫面中，她跟媽媽以一頭秀麗長髮以及簡單白色襯衫亮相，同時頭靠頭露出甜美的笑容，仙氣瞬間爆棚，激讚母女神基因之強大，引來網友紛紛留言：「兩個都美到不可思議」、「媽咪也太美了吧！！也是韓劇走出來的顏值」、「我以為是姊妹」、「太美了啦！妳遺傳到媽媽仙女基因」、「妳說媽咪是姊姊，我都會相信欸」、「媽媽看起來頂多35歲」、「好漂亮溫馨的照片。」

事實上，蔡瑞雪過去跟全家人赴日遊玩散心，曾PO出全家在大頭貼機拍的照片，媽媽跟姊姊均難得入鏡，美若天仙的長相跟優雅氣質，以及如巴掌大小的鵝蛋臉，引起不小的話題討論，然而網友見到爸爸被擠到角落，甚至有張照片，身體竟被卡掉一半，令不少網友開玩笑喊：「爸爸是邊緣人嗎？」