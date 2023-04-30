前總統馬英九今清晨返國時表示，推動兩岸關係要確實遵照中華民國憲法跟兩岸人民關係條例。總統府則回應，這樣的講法與現在已經有一些差距。馬英九基金會執行長蕭旭岑稍早再駁斥，中華民國憲法關於兩岸定位的文字，迄今沒有修過，前民進黨主席謝長廷也說是「一中憲法」。無論哪一黨執政，都應該要遵憲守法，總統府怎可帶頭誤導、欺瞞國人？

馬英九今天清晨6點多搭乘華航班機返抵國門，他向民進黨政府喊話，應確實遵照中華民國憲法跟兩岸人民關係條例推動兩岸關係，這樣才能夠真的符合我們國家的要求。他也希望蔡政府能夠聽進去，並能夠實踐起來，「這才是符合我們國家人民的需要」。

總統府發言人林聿禪說，馬前總統對於兩岸政策的看法是1970年代的論述，這樣的講法與現在已經有一些差距。而以現在的情境來看，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，已經是個很清楚的事實。

蕭旭岑向蔡英文喊話，如果總統府要推動新的政治工作，推動兩國論入憲、實現實質台灣獨立，請光明正大召開記者會，親自對外宣布。

針對民進黨說法，蕭旭岑表示，馬英九是講「兩岸」，蔡英文是講「兩國」，文字根本不一樣，民進黨不要睜眼說瞎話，浪費時間玩文字遊戲。