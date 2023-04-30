黃健瑋與真實老婆蔡亘晏飾演夫妻，劇中還有個可愛兒子。（Netflix提供）

黃健瑋與蔡亘晏飾演夫妻，關係一度緊張。（Netflix提供）

黃健瑋為宣傳《人選之人–造浪者》受訪。（Netflix提供）

黃健瑋覺得老婆蔡亘晏的幽默感比他強。（Netflix提供）

Netflix職人劇《人選之人–造浪者》上線後佳評如潮，男主角黃健瑋與跟現實中的老婆蔡亘晏（爆花）飾演夫妻，被觀眾讚嘆是一絕！黃健瑋日前接受本報專訪時坦言，跟老婆一起拍戲滿過癮的，力誇她是比自己還有天份的演員，爆花去年以賣座電影《咒》爆紅，「她真的是非常好的演員，我本來就知道她那麼好！在所有人都知道她好之前，我就知道她的好！」

黃健瑋肯定《人選之人》劇組選角非常用心，當初劇組是先確定找他演出文宣部主任陳家競，接著試鏡他劇中老婆、且提了好幾個名單，「提到爆花時，大家都覺得很有意思，但擔心我們會不會不想跟彼此演戲，後來發現我們非常願意！因為我們跟彼此工作，都知道對方是打球不會掉球的那個人！」他妙喻，演戲就像打桌球，如果對手球技沒那麼好，球會掉下來，但有時你會遇到一個對手，怎麼打、球都不會掉下來，爆花在他心目中就是這樣的優秀對手，並且有信心地說：「她的事業會發展非常長時間，深度與廣度都會很驚人！」

不少藝人會避免與另一半工作，但黃健瑋覺得，他跟爆花一起拍戲「超級OK」，其實兩人一開始就是一起工作的關係，在劇場也演對手戲，之前還曾在臺中市新聞局的微電影《分梨·不分離篇》中演夫妻，「我們螢幕上的合作還沒有過其他關係！」這回爆花飾演的插畫家狂被觀眾稱讚「有氣質」、「根本奶茶（劉若英）」。

不同於劇中「陳家競」每天忙著黨務、選戰蠟燭兩頭燒，對家庭心有餘力不足，疏於關心照顧妻小，幾乎是老婆眼中的豬隊友；黃健瑋說，現實中的他與老婆，只要兩人都在家，每天就一定會一起講聊聊天、講講有趣的事，「雖然大部分可能是很北爛的事，例如分享好笑的網路影片！」訪問當下，他就跟記者分享爆花前兩天剛傳給他看的一則搞笑網路影片，影片內容是一隻黑猩猩抖動著肥胖屁股配上逗趣旁白，他評價：「超智障，傷害性不高，但污辱性極強！因為我從小就被說長得像猩猩，她就是笑我像猩猩啦！」雖承認自己當下回傳了一個「X」字，但也坦言老婆的幽默感比自己更高竿厲害。

提及平常如何與老婆家事分工，「唯一評斷標準就是愛！她不想做，我就幫她做，我不想做，她就做，我們都不會抱怨，有什麼需求都可以提出來！」他不諱言以前的自己就是會抱怨的人，不過夫妻相處模式一直在改變，「我曾經有一段時間很像陳家競，所以讓老婆很委屈，但那也只是一個階段而已；疫情之前我很忙，一直在拍戲、出國，都沒時間好好在一起，我們現在的這樣的互動關係是疫情後才培養出來，變成很緊密的伴侶！

「疫情有點像讓我們強迫戀愛，因為不能出門，剛開始我們還舉家逃去花蓮，住了兩、三個月，那段時間我們一直在一起，溝通很多事。就算生活中有衝突、摩擦，但我們很明確知道我們相愛、我們需要彼此，那就會找到愛彼此的方法！」

相對於爆花演藝事業逐漸發光發熱，黃健瑋笑說：「我開始要不忙了！最忙就是這幾天宣傳新戲！其他時間我都在家煮菜、打掃、讀書、澆花、接送小孩⋯⋯」他說自己從37、38歲左右就發展成了比較內向的人，只想花時間在覺得真正很重要的事上，例如還有好多書沒有看，也因此表演很自然會減少，今年下半年只打算拍兩短或是一長的作品，其他時間會開始發展跟朋友計畫成立的「以武術為基礎的學校」，具體形式還在構思，屆時他會擔任組織者，邀請從國外來的老師來台灣幫學員訓練上課，以武術訓練為入口，但訓練方式是快樂的，「沒有招數，我們教的是觀念！」他希望未來的生活每年有6至8個月在拍戲工作，其他4到6個月在做武術訓練。

他說老婆也支持他的計畫，「這訓練拯救了我的生命！我們身為演員，必須學會分辨善良與邪惡的區別，才知道怎麼往善良走！演員研究的常常都是邪惡的、悲劇，牽扯到的大部分都是善良的反面；我現在終於站到光明這一面，而且是非常確實。老婆就是我主要分享這件事的對象！」