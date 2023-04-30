2024總統大選脫不開兩岸戰爭與和平議題。民眾黨台北市議員林珍羽30日在《新聞大白話》節目質疑，近日西班牙《國家週報》以「沉睡的炸彈」來描述台灣現狀，民進黨打選戰卻依然不斷操弄族群分裂跟危機感，因為這是最便宜的政策買票。但為了綠營的面子，台灣經得起戰爭嗎？

林珍羽表示，民進黨政府長期一直在操弄所謂的：我們要完整地還原真相、要把極權跟威權從台灣剷除！講了這麼久，有剷除嗎？完全沒有！可以看得出來，他們在選戰當中，為什麼要去操弄族群？要去操弄統獨？因為他只能用這樣的方式，才可以喚起大家的警覺性跟分裂跟危機感。

「這個就是最便宜的政策方向，也就是最便宜的政策買票！」林珍羽強調，因為他就直接告訴你：只有選民進黨，我們才不會被中國大陸併吞！但是現在大家當務之急是擔心，文攻武嚇到底會不會持續下去？就像柯文哲說的，共軍飛機每天飛來飛去，在我們的國軍如果沒有完全掌握之下，他的那個「按鈕」真的按下去之後，台灣怎麼辦？

林珍羽直言，「和平，即便是委屈，我們台灣都要啊！」就問賴清德、蔡英文：為了你們的面子，我們台灣經得起戰爭嗎？

林珍羽提到，英國《經濟學人》之前曾經發表過，說台灣是地表最危險的區域，只有我們台灣人自己不擔心！西班牙《國家週報》更以「沉睡的炸彈」來描述台灣現狀。為什麼國際都覺得，一定要抓住台灣，美中對抗下才有一線生機？台灣要這樣一直不斷被利用嗎？這叫民主的悲哀。