外傳去年12月解封之後可能在6月左右迎來第2波疫情反彈，尤其是五一長假後是否爆發大規模感染，上海華山醫院感染科主任張文宏教授分析稱，目前陽性病人比例在發熱門診中有上升趨勢，但總人數沒有顯著上升，尚未出現第2波疫情。

據《第一財經》報導，中國疾控中心發表最新研究認為，2022年12月至2023年2月期間，大陸有超過82%的人口感染新冠病毒。隨著五一假期各地迎來客流高峰，節假日後是否會暴發新一輪的疫情？對此，張文宏教授在受訪時表示，研究團隊一直對發熱門診分離到的病毒以及地下污水進行全面監測，目前疫情整體平穩，未出現大的第2波疫情。

張文宏說，陽性病人比例在發熱門診中雖有上升趨勢，但發熱門診總人數未出現顯著上升，未形成規模性的傳播，但持續的、低水平的新冠感染仍會反復存在。至於首次監測到的XBB.1.16「大角星」變異株病例數有所上升，目前各級實驗室仍在嚴密監測，並進行相應的新疫苗準備。

他指出，全球多個國家和地區如日本、新加坡、美國、英國等，均出現了兩波新冠疫情。按照當前國際上第二波新冠感染的普遍特點，新變異株雖然具備了更強的免疫逃逸能力，但疫苗注射加上首次感染後建立的混合免疫力，對預防再感染的重症具有較強的保護作用。

張文宏說，後續新感染和2次感染的病例仍會進一步增多，但波峰要遠低於第1波，且重症例數也不會短時間內集中出現，醫療機構可以有條不紊地應對。如果在XBB以後，沒有新的病毒變異株出現，那麼這一波的感染可能在出現小的高峰後緩慢退去；如果在XBB以後，又發生了變異程度較大的新變異株出現，那麼就會產生一波新的感染。但何時會出現毒力更強的毒株，目前還難以預測。

對於五一假日出行建議，張文宏提醒稱，如果近日出現咳嗽、發燒等流感樣症狀，建議還是居家休息為主，不要繼續參加聚集性活動，以降低交叉感染的風險。

中國工程院院士張伯禮建議，五一假期出遊應做好個人防護，居民可以適當儲備一些常用的藥物以備不時之需，但沒有大量囤藥的必要。