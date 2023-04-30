2024年總統大選，國民黨未定於一尊，民進黨確定由副總統賴清德出戰，民眾黨主席柯文哲則剛結束訪美行程。媒體人吳子嘉表示，有人說柯文哲不選，對藍軍比較有利，「這是錯的」，因為柯文哲也吸了一些綠票。

吳子嘉今(30日)在《董事長開講》網路直播節目中表示，侯友宜可以拿到民進黨的票，也就是淺綠的票。而柯文哲現在的票，是由淺藍和淺綠組成，比如《美麗島電子報》3月的總統大選民調，柯文哲的民調為20.3%，其中大部分是淺藍票。但也有很大一部分是淺綠票，他估計有5%是民進黨票。

吳子嘉指出，假設以2024總統大選1月13日當天的投票率來算，柯文哲得票率是5%，這5%不會全是藍軍票，裡頭應該有藍有綠；也就是說，柯文哲也吸掉一些賴清德的票，所以賴清德現在最重要的工作，是去柯文哲那裡挖票。

吳子嘉點出，柯文哲也是所有候選人中，年輕票最高的。而柯文哲的這些票，大部分不會回到民進黨，因為他們討厭民進黨。有人說柯文哲不選，對藍軍比較有利，這是錯的，柯文哲也吸了一些綠票；因為柯文哲擔任過台大教授，有一些知識綠、台派，會支持柯文哲，這些人並不會投給國民黨。

吳子嘉甚至表示 ，讓賴清德焦慮的是，6月份國民黨就整合好了，他自己的民調卻動不了。