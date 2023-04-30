美式賣場好市多近日才傳出莓果出問題，近日又遭民眾質疑品管出包。一位媽媽近日前往好市多賣場時，發現許多M牌冰淇淋的塑膠外殼明顯破損，店員卻未汰換而是持續放在架上，貼文曝光後引發網路熱議。不過有內行人指出，其實這品管很有美國特色，「他們根本不在意這種事」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享3張好市多汐止店的M牌冰淇淋架上照片，可以看到冰淇淋的塑膠外殼有明顯破損，裡頭的雪白色冰淇淋清晰可見，讓原PO無奈嘆息「這品管…」。

一位媽媽前往好市多消費時，發現許多冰淇淋外殼明顯破損卻還放在架上販售。（翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

對此，許多網友紛紛回應，「好市多的品管就是消費者啊，難道你不知道？」、「品管員是各位呀」、「這樣還敢擺出來，真佩服好市多，還有買的人」、「品管沒毛病，只是不知道那個環節出貨去壓或摔倒的造成撞擊破損」、「有的人若沒看拿了就走，回到家還以為是自己弄破的呢」、「這碎片至少有顏色，提拉米蘇更要小心！我遇過提拉米蘇透明盒子碎裂成小尖片，沒注意吃進肚內就大條了」。

不過也有內行人指出，「每次看到這種我都覺得⋯這品管很美國啊哈哈哈哈哈哈哈」，內行人說明，其實美國人根本不在意這種事，以她自己公司進口商品為例，有時進貨要貼上中文標籤，外箱完全正常無破損，打開後卻會發現單個商品的包裝每個都是破的，「這種事情超常發生的」，結果公司還得跟對方申請商品無法正常販售，請對方下次進貨時補送，「而且就算請他們多注意商品狀態也是完全沒用啦」，只能由消費者自己多注意。