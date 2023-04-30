雷虎科技（8033）與美國雷達大廠IMSAR結盟，4月28日簽署合作備忘錄，未來雷虎科的無人載具，將搭載IMSAR的Synthetic Aperture Radar（SAR雷達），進行實地測試及展示，雷虎科將攜手美國雷達大廠IMSAR，進軍無人載具軍用雷達市場

雷虎科說，雙方簽署合作備忘錄後，未來公司的無人載具，將搭載IMSAR的Synthetic Aperture Radar（簡稱SAR雷達）進行實地測試及展示。

此次合作案，旨在提供我國及全球無人載具的需求，並加速台灣無人機製造及國防科技產業的發展。

IMSAR是美國SAR雷達領導廠商，其雷達掃描範圍達5公里以上，可用於作戰、搜救、偵搜及監視等多種場合。IMSAR已銷售美國軍方有人載具及無人載具實際使用中，其技術和經驗在全球範圍內得到廣泛認可。

IMSAR獨家擁有相關雷達收集分析清晰及3D成像，依時間序保留在雲端大數據庫，可進行即時比對分析，並對指揮作戰中心提出早期預警及做出應有的反應建議，提供決策人員進行判斷，

因SAR產品具高度的機動性及隱密性，當戰場固定式雷達受威脅摧毀時，讓防衛方仍然能保持機動的雷達偵搜及監視功能。

此次合作案，是雷虎科繼獲得經濟部軍民通用T400中大型無人機計畫後的重要里程碑。

雷虎科將與IMSAR攜手合作，將公司T400中大型無人機搭載IMSAR雷達在台灣進行實地演練。同時，雷虎科將搭配T400機型及其自主研發的各式先進無人載具，預計今年9月的台北航太軍工展上展出，向國際展示台灣在無人機設計製造及國防科技產業方面的最新成果。

雷虎科將繼續與國際先進科技企業合作，引領台灣無人載具產業的發展，以符合台灣及全球無人載具的需求，並加速台灣無人機製造及國防科技產業的發展。