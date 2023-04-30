公益餐盒的菜色由麗禧雍翠庭中餐廳主廚精心設計，採雙主菜設計，菜色豐富。（北投麗禧溫泉酒店提供）

北投麗禧自開業第3年起，每年皆與公益團體合作推動關懷弱勢行動。（北投麗禧溫泉酒店提供）

麗禧酒店白哲瑋副總經理代表飯店將公益餐盒捐贈予老五老基金會。（北投麗禧溫泉酒店提供）

人飢己飢，人溺己溺。企業致力公益，發揮正面影響力善盡企業責任。北投麗禧溫泉酒店迎接開幕12周年，日前與「老五老基金會北投服務中心」合作，捐贈100份公益餐盒，響應其經年推動的助老送餐活動，期望藉此拋磚引玉，呼籲民眾共同關心生活周遭的長者，為他們的生活品質盡份心力。

公益餐盒的菜色由麗禧雍翠庭中餐廳主廚精心設計，採雙主菜餐盒，主廚嚴選較少油脂的松阪豬部位，嚴製「碳烤紅麴伊比利豬」，以及添加古早味元素的「鹹瓜蓉樹子蒸石斑」；還有結合養生、健康食材拌炒的「枸杞百合日本干貝」，與集秋葵、日本山藥、雲耳、玉米筍和紅甜椒等五色清爽的「胡麻五行鮮食蔬」；更有老人家重視好下飯的「櫻花蝦清炒高麗菜」、「經典台式菜圃蛋」等傳統配菜，主食特以富含營養價值的紅藜與來自富里的越光米為飯體，色、香、味俱全。主廚團隊一致認為能夠以自身專長投入公益的行列令人相當開心，尤其能為長輩們獻上自己的手藝，想像他們品嚐時的喜悅，更是身為料理人的莫大榮幸。

老五老基金會北投服務中心王淑芬區長表示：「老五老基金會在北投區提供送餐服務將近15年、服務超過500位長者，長期仰賴社區各方資源的投入與協助，一起照顧在地長者。非常感謝北投麗禧溫泉酒店一起助老，提供豐盛營養的餐盒，考慮長者的牙口與營養狀態，在食材選擇與烹調方式上都做了極為用心的調整。」

白哲瑋副總經理代表麗禧酒店捐贈100份愛心餐盒，白哲瑋指出：「北投麗禧溫泉酒店自開業第3年起，每年皆與公益團體合作推動關懷弱勢行動，致力於將愛與善意遠播，至今已邁入第12個年頭。透過與飯店本業相關的捐贈餐盒活動，以美味、豐富、好入口的餐點，點燃受助老者對於生活、生命的盼望，同時喚起麗禧每位員工勿忘服務社會的責任，與一貫台式貼心款待的熱忱。」