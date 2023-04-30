美國抗中鷹派大將、前白宮國安顧問波頓29日出席獨派團體活動發表演說，他說烏克蘭是對抗強鄰的最好模範，台灣不只該加強軍事能力，更建議台灣應提高國防預算佔比。媒體人董智森30日在《麥玉潔辣晚報》節目強調，過去美國曾因為委內瑞拉不聽話，就利用石油抵制顛覆他們國家，波頓就是做這種推波助瀾的角色。但他不曉得烏克蘭死多少人，有近1千萬難民在海外流離失所，這種譁眾取寵是美國失意政客常見手法。

董智森提到，波頓曾告訴川普，哪些國家不聽話，我們就對付他。最有名的就是委內瑞拉，美國人想要的議長沒有當選總統，就想方設法顛覆他們國家，造內亂，搞類似茉莉花革命。委國總統很聰明，把這些東西都斷掉，跟美國不來往，美國就抵制他說，大家不要跟委內瑞拉買石油。

「美國就是用這種卑劣手段，你只要不聽話，我就給你死！」董智森指出，波頓是那時候在做這種推波助瀾的，這個人心中毫無民主素養，他只相信武力。在老布希時代，他還代表美國在聯合國當代表，他竟說聯合國其實根本不需要，全世界應該讓美國這種強權來領導。

董智森強調，訴諸武力的話，美國現在就要台灣武裝自己，要跟美國買武器，人人訓練成為戰士，他說烏克蘭是最好的典範。「他不曉得烏克蘭死多少人！」烏克蘭有將近1千萬人在海外流離失所變難民，他不曉得別人的痛苦，每天只想窮兵黷武，就譁眾取寵到處去募款。

「這種其實是美國失意政客最常見的手法！」董智森直言，很多人就好像把他當一回事，其實這種人根本不必理他。