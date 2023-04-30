美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）27日（四）於白宮發表了一個有關美國經濟「裂縫」的示警聲明。，他呼籲降低市場的作用，增加美國政府在投資中所扮演的角色，他認為美國過度依賴市場機制，導致嚴重的產業外移和產業斷鏈。嚴重傾向金融業，導致其他行業萎縮以及美國喪失工業能力。美國的戰略資源嚴重匱乏，鋰、鈷、鎳什麼都沒有，而全球80%的關鍵礦物處理國就是中國大陸。

蘇利文在布魯金斯研究所（Brookings Institution）演講全文本週四已經在白宮網站上公佈，他說：「過去幾十年揭示了提供美國經濟領導地位的裂縫」。因此，必須鑄造一個「新共識」和一個「更公正和持久的全球經濟秩序。」蘇利文認為，美國經濟缺乏公共投資，就像二戰後一樣，而中國大陸正在積極利用這個工具。

「中國大陸繼續大規模補貼傳統產業例如鋼鐵業和與未來息息相關關鍵行業，例如綠能、數位基礎設施和先進的生物技術。美國不僅失去了生產力，而且在關鍵技術上削弱了我們的競爭力，而這些技術決定著未來，」

In the #ISM #Manufacturing PMI survey, participants indicate the status of overall #US #business #activity including levels of production, employment, deliveries and inventories. Since 1970, everytime the index went below 42, a #recession occurred. We are now at 46.3! pic.twitter.com/6RWy2nitww — Stéphane Monier (@stephanemonier) April 24, 2023

他還認為，市場機制根本無法真正做到調節功效，資本掛帥只會導致產業外移。「以市場效率為表率，卻導致整個戰略物資供應鏈以及生產它們的產業和就業崗位都外移到了海外。」

蘇利文稱第2個問題是金融領域的過度增長，對是工業和基礎設施部門的損害，這就是為什麼許多行業面臨「萎縮」和美國工業能力「嚴重受損」的原因。

第3個問題是對全球化的錯誤計算。美國期望全球經濟一體化「將使國家更負責、更開放，全球秩序將更和平」的期望沒有實現。

蘇利文以中國大陸為例：「一個大型非市場經濟體以一種造成嚴重問題的方式融入國際經濟秩序。經濟一體化並沒有阻止中國大陸擴大其在該地區的軍事野心，也沒有阻止俄羅斯侵略其民主鄰國。這兩個國家都沒有變得更負責或更合作，」

在他看來，所有這些都導致了危險後果。「從歐洲能源供應的不確定性到醫療設備、半導體和關鍵礦物資源供應鏈的脆弱性。」

「今天，美國只生產4%的鋰、13%的鈷、0%的鎳和0%的石墨，這些是滿足電動車當前需求所需的。同時，超過80%的關鍵礦物資源由一個國家——中國加工。清潔能源供應鏈有成為武器的風險，就像石油在1970年代或2022年歐洲的天然氣一樣。」

「現在，美國只生產全球10%的半導體，而且生產——特別是最先進的積體電路——地理上集中在其他地方。這造成了關鍵的經濟風險和國家安全漏洞，」