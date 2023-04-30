原來這是「月底吃土」的典故？有正妹在網上分享「控肉便當」的照片，沒想到竟然獲得4萬多名網友喊讚，然而，這盒聯想力超強「控肉便當」，也讓網友直呼「有肉有菜還有水煮蛋！外加酸梅數顆，太豐盛了」、「還有牡蠣，想必不便宜」，不過也有網友笑翻認為妹子「月底餓出幻覺了嗎」、「這孩子餓過頭了」。

一名正妹在臉書社團「路上觀察學院」發文，並上傳1張照片，從照片中可見，水泥地上有個長方格的洞，洞裡面有2塊磚塊、水泥塊、檳榔渣、菸屁股、遭丟棄的瓶蓋，以及邊邊有一小撮雜草；沒想到，原PO竟聯想到「控肉便當」，不過再依照原PO的想像，2塊磚塊就像2塊控肉，邊邊的雜草就像青菜，而其他的「水泥塊、檳榔渣、菸屁股、遭丟棄的瓶蓋」就像是便當內的配菜。

正妹在路上發現一盒「在地控肉飯」，立刻引起4萬網友喊讚「太豐富了」。（翻攝自臉書路上觀察學院/網友黃小姐授權提供）

貼文一出，網友紛紛留言表示「月底吃土了，只能『隨薪鎖慾』」、「果然是妹子發文」、「還有牡蠣，想必不便宜」、「還有加蛋呢，太豪華了」、「請問地址？美食揪團中」、「還有青花菜。營養滿分」、「原來這就是月底吃土的典故由來」、「有肉有菜還有水煮蛋！外加酸梅數顆，也太豐盛了吧」、「鐵盒的耶，是鐵路便當」、「也太完整了吧，配料都有」、「肉好大塊啊」。

另外有網友也表示「小姐，妳是不是很餓」、「妳餓了對不對」、「餓了」、「看起來真香」、「看起來好好吃喔」、「月底餓出幻覺了嗎」、「這孩子餓過頭了」、「印象派控肉便當」、「可以進故宮了」。