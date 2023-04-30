在剛剛結束的2023年國際象棋世界冠軍賽中，中國棋手丁立人戰勝俄羅斯棋手涅波姆尼亞奇奪得冠軍，成為國際象棋歷史上第17位世界棋王。這也是中國棋手首次摘此桂冠，也為中國的國際象棋補全了從團體到個人所有世界冠軍的版圖，創造了中國棋藝界歷史。

據《上游新聞》報導，這場棋王之爭的過程漫長而激烈，國際象棋世界冠軍賽總共14輪慢棋比賽，在前12輪丁立人與對手打成6:6平手，進入加賽期。在後續的4輪快棋加賽中，丁立人和涅波姆尼亞奇前3局全部弈和，最後一局丁立人抓住機會贏下比賽，艱苦地捧回首度的世界棋王榮耀，這是丁立人自已與中國國際象棋界一次重大超越。

丁立人（左）戰勝涅波姆尼亞奇（右）為中國國際象棋隊奪下首座男子個人賽世界冠軍。（圖／路透）

丁立人1992年出生於溫州，自幼就被認為是天才棋童，在國際象棋生涯的前20年裡，丁立人可謂一帆風順。他在兒時曾先後在陳力行、黃希文以及王騁等名師的帶領下，展露出驚人的天賦，多次獲得全國分齡比賽冠軍。17歲的丁立人已成為當時最年輕的國際特級大師，已經開始在棋盤前與蘇偉利、王皓、卜祥志等諸多名將平起平坐。

雖然大量時間磨練棋藝，丁立人學業成績也極佳，大學時選擇了北京大學法律學系。大學時期的2012年首代表中國國家隊參加國際象棋奧林匹克團體賽，此後逐步成長為國家隊的大將，並首次為中國隊捧回了奧林匹克團體賽的冠軍獎盃。

2012年丁立人（左2)和隊友們首次為中國隊捧回了奧林匹克賽的冠軍獎盃。（圖／上游新聞）

2017年丁立人在中國國家隊一哥的地位已無可動搖。不僅國內的比賽鮮有敗績，國際賽事也鋒芒畢露，闖入了當年的國際棋聯世界盃決賽並獲得亞軍，也由此首次入圍了世界冠軍候選人賽，這是中國國象第一次有機會近距離向世界棋王發起衝擊。雖然最終他只獲得第4名，但卻因為不敗的戰績受到了世界棋壇的盛讚。

這場世紀大戰從4月9日開賽以來一直吸引全世界國際象棋界的目光。丁文入補齊了中國隊在國際象棋界最後一項冠軍頭銜完成中國國際象棋數代人的夙願。而即將邁向31歲的丁立人終於站在了世界之巔，為中國國際象棋創造了歷史。