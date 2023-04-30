東興圳景觀工程完工後成為民眾運動休憩熱點，去年啟動社造計畫，藉由講座、踏查、工作坊，帶領民眾認識東興圳、參與活化東興圳，讓東興圳穿越古今，連結竹北新舊住民生活。今年度東興圳社區營造計畫「相遇．連結｜大家的東興圳」，將於5月1日至9月9日期間，舉辦3場講座、3場走讀以及2場工作坊，從不同的角度認識及參與東興圳的前世今生。

東興圳為在地特殊的水域環境，早年為了農田灌溉開鑿而成，隨著地方發展走向都市化，新竹縣府為了保留歷史人文而展開改造，變成民眾可親近的水域環境，在2021年完成景觀工程後，從2022年開始社造計畫，同時也在東興圳舉辦大型的光藝節、客家藝術節以及多種小型活動。

2022年文化局申請文化部社區營造計畫預算，委託專業團隊辦理社造活動，今年已邁入第2年。文化局表示，東興圳周邊居民對東興圳的生態、文史地理知識等相當有興趣，去年開始舉辦社造活動，主要以工作坊、走讀活動為主，讓民眾更有機會清楚深刻的了解環境議題。

今年的活動以「春日生態的東興圳」及「夏日人文的東興圳」兩大主題，除了延續去年社造計畫植栽營造生物多樣性、台灣原生種的理念外，也希望契合世界各國所倡議的聯合國SDGs永續發展目標，為東興圳永續發展方向的持續努力。將於5月1日至9月9日期間，舉辦3場講座、3場走讀以及2場工作坊，

文化局表示，目前系列活動開放水環境動植物棲地相關議題報名，將以公3水汴頭公園的生態島作為討論、實驗試做的場域，第1場活動將在5月1日勞工節的下午登場，於新瓦屋或者書店舉辦「水環境動植物棲地講座｜以東興圳公三生態島為討論對象」講座。

5月6日及5月20日舉辦的「水環境動植物棲地營造工作坊」，則帶領居民自己規畫設計，一同捲起袖子共同為東興圳生態盡一份心力。