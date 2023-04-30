111學年度全國學生創意戲劇比賽近期於花蓮縣辦理，新竹縣寶山國小山湖分校榮獲現代偶戲綜合偶戲組特優、大肚國小榮獲傳統偶戲皮影戲組特優，而東安國小則榮獲傳統偶戲布袋戲組優等，共獲2特優1優等，展現新竹縣學校多元發展成果。

寶山國小山湖分校發展偶戲特色課程，繼2018年參加全國學生創意戲劇比賽獲綜合偶戲組特優、2022年獲光影偶戲組及舞台劇類兩項特優，今年同樣以紙箱偶戲特色演出「桃太郎大冒險」，再獲特優。校長彭鴻源說，感謝劉秦瑋老師堅持紙箱偶戲特色，憑著經驗及創意，再獲佳績。

桃太郎大冒險劇情述說桃太郎與好夥伴老狗、烏骨雞、猴子展開冒險旅程，並一一解決困難完成任務。此次獲得特優，學生們表示非常開心，感謝劉秦瑋老師的指導，才有機會參加全國賽。

大肚國小此次獲傳統偶戲皮影戲組特優，參賽學生表示，要成為強壯的隊伍，需要用200分的力量與努力，這是第2次獲特優，辛苦與努力都是值得的。比賽前觀摩他校演出，實力不容小覷，導致比賽時深怕出錯，但當成績出來，心中真是雀躍不已。

榮獲傳統偶戲類布袋戲組優等的東安國小，參賽學生表示，以客語參加客偶團，學到許多技術，比如更會念客語、團隊合作等，到台上也不會結巴害怕了，比賽前的努力是有收穫的。

教育局表示，2024年全國學生戲劇比賽將於4月份於新竹縣辦理，也歡迎各縣市優秀隊伍來新竹縣展演交流。