生意人報導，俄羅斯後勤部門軍官，盜賣了7台T-90坦克的引擎。(圖/俄羅斯陸軍)

據俄羅斯《生意人報》(Kommersant)的報導，調查員逮捕了一位俄羅斯上校丹尼索夫(Alexander Denisov)，他被控盜賣T-90主戰坦克的引擎，至少已經賣出7具。

商業內幕(BusinessInsider)報導，據調查，丹尼索夫是俄羅斯南部軍區的後勤部主管，他在2021年11月到2022年4月期間，竊取了7台V-92C2 柴油發動機，總價約2050萬盧布（約800萬新台幣）。V-92C2就是T-90 坦克的心臟。

丹尼索夫拒不認罪，他的律師也表示，他的長期軍事記錄都很良好，這項調查並不公平。不過目前法院並不接受他的說法，很可能面臨最高 10 年的刑期。

我們不知道丹尼索夫有罪或是清白，可確定的是，腐敗問題一直困擾著俄羅斯軍方。早在戰爭發生前，俄軍內部私自盜賣裝備的傳聞就已人盡皆知，而戰爭開始後，則證實了那些傳聞都是稀釋過的。坦克油料短缺，很大原因就是帳面上的油料根本就不存在，他們只有幾小時的油料。有些士兵幾乎是空手上陣，因為步兵裝備也只存在於帳本上。

俄羅斯媒體 Tayga.info本月早些時候的報導，6名俄羅斯後勤官員，因盜竊航空燃料而被判有罪，從中獲利數百萬盧布。

根據Oryx情報分析，俄羅斯在特殊軍事行動期間，損失了近2,000 輛坦克，大約就是俄軍常備坦克部隊的一半。

這使得俄軍在戰場上出現嚴重的裝備退化，入侵戰爭一年多的現在，許多俄羅斯部隊被迫改用較舊的裝備，從T-90、T-80退化到T-72，之後又退化到T-62，現在T-54/55 坦克也出現在戰地，它已經超過70年了。