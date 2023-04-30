五一假期四川成都著名景點「寬窄巷子」人山人海，現場展示了一艘台灣達悟族傳統技藝拼板舟。（照片由主辦單位提供）

五一假期四川成都著名景點「寬窄巷子」人山人海，現場展示了一艘台灣達悟族傳統技藝拼板舟。（照片由主辦單位提供）

五一假期四川成都著名景點「寬窄巷子」人山人海，「樂饗·Love美食薈」活動讓遊客嚐遍各地美味小吃。（照片由主辦單位提供）

據《成都日報》錦觀新聞報導，五一假期成都著名景點「寬窄巷子」人山人海。據統計，截至20點，寬窄巷子景區假期第2天接待遊客高達20.8萬人，同比增長311.2％。其中最高峰值為16時19分，瞬時1.8萬人次。單日遊客量和最高峰值創下歷史新高。

今年的五一假期，成都寬窄巷子舉辦「樂饗·Love美食薈」活動。現場設置了近40個攤位，讓遊客嚐遍來自世界各地的美食，包括泰式舂雞爪、寮國咖啡、泰式奶茶、土耳其手沖咖啡等。活動還特設了港澳台美食專區，港式海鮮生醃、咖喱魚蛋、雞蛋仔等；台灣現烤蛋捲、蚵仔煎、大腸包小腸等眾多特色美食以及特色文創產品。

有別以往傳統設計，市集中整體視覺設計融入了多民族文化元素，攤位則以美食作為主題，包含了傳統美食與融合的新創美食，並輔以拍照打卡場景打造，讓遊客漫步其中感受別樣風情。此外，在小洋樓廣場還可以體驗台灣達悟族傳統技藝拼板舟的魅力，拼板舟是達悟族人的傳統習俗，使用竹子和樹葉拼湊而成的小型船，可以在海洋中自由行走，也是把思念寄託家鄉的表達，讓來訪寬窄巷子的遊客及市民可以共同參與，近距離體驗傳統文化魅力。

報導稱，今天寬窄巷子自營項目共實現經營總收入61.53萬元人民幣。