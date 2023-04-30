昔日邵氏小生宗華日前驟逝，家屬稍早發出簡單聲明，提到「我們尊敬的知名演員、導演、製作人宗華先生（本名鄒忠智），於4月25日於睡夢中離開我們，享壽79歲。帶著萬般不捨的心情，我們將在5月10日於台北第一殯儀館福壽廳以佛教儀式為他舉行告別奠禮。下午13：30舉行家祭，14：00追思祝福，14：30公祭。」

家屬並提到，當天宗華先生也將獲頒文化部旌揚狀，以表彰其在文化藝術領域的貢獻，由宗華先生妻子代表受贈。宗華先生一生低調簡樸，遵照生前囑咐，懇辭花籃、花圈、奠儀，奠禮結束後隨即火化，擇日安葬於陽明山臻善園。為尊重家屬隱私，選擇不公開靈堂資訊。

宗華(鄒忠智)先生 生平事略

宗華先生本名鄒忠智，原籍山東，台灣長大。宗華先生幼年失怙，為六個孩子中的么子。宗華先生在校時已是話劇台柱，服兵役期間，曾跟隨軍隊環島演出話劇或歌劇，1966年獲得全國國軍文藝最佳演員獎，奠定了往藝術領域發展的基礎。

宗華先生投入表演工作將近60年，跨越不同的地區、語言、型態，集編、導、演、教學及製作人不同的角色，在表演藝術界默默貢獻。

電影：

因出色的外型與對演藝工作的嚮往，在台求學期間便參與演出中影的彩色戰爭電影《壯志凌雲》。1968年前往香港加入邵氏電影公司當基本演員，近70部作品的演出，累積深厚的表演功力與製作技巧後決心回到台灣，為台灣電視產業注入新血。

電視製作：

自1980年代開始，宗華先生在台灣以導演或製作人身份轉投電視圈，作品包括《新西螺七劍》、《一代佳人》、《紅粉佳人》、《楊貴妃》、《西施》、《八千里路雲和月》、《一門英烈穆桂英》、《少年張三丰》、《風華絕代》等大劇，當時皆創下極高收視率。延攬香港知名演員陳玉蓮、麥德羅、杜燕歌、馮寶寶、何家勁、魏秋華，大陸知名演員劉曉慶等參與演出，為兩岸三地戲劇交流的先驅。1989年，宗華先生也曾在華視製作新型態綜藝節目《風華絕代》，每集節目都有三對俊男美女主持人，節目的復古風格獨樹一幟，除了大型華麗的音樂表演之外，外景部分由影歌星應觀眾要求，實際參與社會愛心或慈善事業機構之工作，讓明星們走出五光十色的螢光幕，親身參與社會上有意義的活動，亦為當時綜藝節目的先驅。

舞台劇：

宗華先生博覽群籍更酷愛中國古典文學，參加「中華漢聲劇團」傳統舞台劇「釵頭鳳」、「蘭兒慈禧」的製編及演出，他希望「藉古觀今」，透過不同的時空、不同的文學風格，來呈現中國風貌，傳達中國文人的心聲，藉由這些極具時代性，又能啟迪人性的演出，留與觀眾一些振奮深思的問題。

歌仔戲：

宗華先生也曾在台視參與楊麗花歌仔戲的製作及導演，以他自身對文學和地方戲曲的素養，將《洛神》晉身為台灣電視史上第一部躍登八點檔播出的電視歌仔戲作品，別具意義。

2011年起復出演出民視八點檔大戲，後因自認年事漸高，決定淡出演藝圈，但許多演藝圈後進仍常常跟宗華先生請益，他總是毫無藏私的指導，將自己的畢生所學分享給需要的後生晚輩。

宗華先生事母至孝，是親友眼中的大孝子。與妻子感情甚篤讓人欽羨，常一起周遊列國，留下許多美好的回憶，妻子稱讚他是位不可多得的大好人。他對朋友熱情、溫暖、仗義、真心，是一位真性情的人，也是一幫好兄弟的主心骨，睡夢中就這樣離開大家，讓眾人感到惋惜不已。