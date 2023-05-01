民進黨前立委李俊毅。（資料照片）

對於新北市長侯友宜日前備詢時主張五一勞動節應一致性全面放假，民進黨前立委李俊毅披露，事實上民進黨內部不會不想，但這是現在內閣的問題，沒有行政院長、沒有總統的共識之下，他們是不敢動的。政論節目主持人錢怡君笑稱，「這講到精髓了！」

新北市長侯友宜日前備詢時主張五一勞動節應一致性全面放假，國民黨立法院黨團30日再度要求政府將勞動節明定為國定假日。對此，行政院人事總處回應，因涉及內政部主管的「紀念日及節日實施辦法」，將配合內政部研議。

全國教師工會總聯合會將在立法院召開記者會，要求內政部動起來，讓明年勞動節成為國假。公務人員協會理事長吳美鳳也表示，將爭取公教人員一體適用。

民進黨前立委李俊毅30日在《少康戰情室》對此認為，民進黨這邊要接招，不能說還在研議，否則會被認為不想。而事實上民進黨內部不會不想，不要搞成好像是兩個政黨的區別，或許執政的人必須要去調和，如果把軍公教也納入，才是為政者的高度。

李俊毅強調，這是現在內閣的問題，沒有行政院長、沒有總統的共識之下，他們是不敢動的，怎麼會把這個列入桌子上首要議題？

節目主持人錢怡君笑稱，「這講到精髓了！」