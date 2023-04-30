南韓女星林智妍28日以《黑暗榮耀》中的霸凌五人幫帶頭者「朴涏鎮」一角，拿下第59屆百想藝術大賞最佳女配角獎，會後演員們私下聚餐，並留下珍貴合照，可見4月初才剛認愛的小倆口坐在一起，充滿幸福的粉紅色泡泡，這也是兩人認愛後的首次同框。

李到晛跟林智妍於《黑暗榮耀》拍攝時，便確認情侶關係，南韓知名狗仔媒體D社還刊出兩人雪中約會、甜蜜接送的照片，並指出兩人共度3月14日白色情人節，對此，雙方經紀公司的認愛態度也很大方，「從前後輩關係相處後到變成有好感的關係，正在彼此了解中」，讓粉絲又驚又喜。

今年百想藝術大賞，林智妍拿下最佳女配角獎時，在得獎感言中，除了提到飾演「朴涏鎮」一角是很大的挑戰，因而一度失去信心，也感激導演、編劇跟演員同事的支持，有趣的是，準備提到男友李到晛，頓了一下，才害羞說出男友的名字，完全沉浸在戀情帶來的喜悅。

어머 혜정이가 올려준 더글로리 팀 회식 사진 pic.twitter.com/TMsHhzaoG2 — 취향 (@loverdramas) April 28, 2023

典禮過後，《黑暗榮耀》演員包括宋慧喬、朴成勳、金建宇、金赫拉等人皆出席聚餐，並由車珠英曬出合照，其中李到晛跟林智妍並肩坐在一起，有趣的是，林智妍另一邊坐著劇裡的前夫鄭星一，畫面曝光後，引發粉絲熱議，紛紛留言：「涏鎮啊，妳的兩個男人都在喔」、「好閃喔希望你們幸福」、「就喜歡真情侶太好了，聚餐還坐在一起。」