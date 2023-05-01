大陸可掛載飛彈的TB-001「雙尾蠍」無人機，日前從西南空域以逆時鐘的方向，繞行台灣一圈。退役中將、國民黨立委吳斯懷表示，大陸無人機來台若變成常態化，就不得了。

吳斯懷上月30日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，共機、無人機繞台，大概走一種方式，它在國際空域，不影響國際民航法規、不影響台灣的防空識別區（ADIZ），它做它的，但對我們的危害會愈來愈大。

吳斯懷指出，大陸無人機來台若變成常態化，就不得了。整個台灣周邊，包括日本、美國的機艦，只要靠近，它的電子參數和雷達參數都會慢慢被蒐整，大陸就搞得很清楚了。這對大陸來講叫演練，對我們來講，要不斷防守，無人機來了，我們就要用雷達追蹤，不得不開機，飛機還要起來伴飛監控，這是很疲勞的。

吳斯懷接著表示，因為它是無人機，可以繞過來繞過去、可以逆時針順時針，這對中共來講，是聯合操演，我們則是被動防禦，可說是很大的損耗，不能等閒視之。