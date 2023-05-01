台中大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進入最後一天，媽祖鑾轎約於30日傍晚近18時抵達大甲市區，在信眾的擁簇下沿大甲市區繞行。（潘虹恩攝）

為期9天8夜的大甲鎮瀾宮媽祖遶境進入最後1天，大甲媽祖鑾轎1日凌晨抵達鎮瀾宮，相較去年晚上11點半，晚了約1小時多抵達，廟埕內外擠滿信眾虔誠相迎，由台中市副市長黃國榮與鎮瀾宮董事長顏清標等人將正爐媽、副爐媽、湄洲媽等神像請出鑾轎，眾人接力恭請媽祖回神龕安座，遶境活動圓滿落幕。

大甲媽29日晚間駐駕清水朝興宮，30日踏上回鑾路程，信眾紛紛跪地等候鑽轎底，祈求媽祖保佑，等候隊伍綿延數里，鑾轎所到之處信眾設下香案參拜，沿途攤商、店家更擺出點心攤迎接，有包子、米糕、麵線、炸物、甜湯等，相當豐富。

下午近3時許，媽祖鑾轎隊伍浩浩蕩蕩穿過大甲溪橋，信徒一路相隨，人潮不斷湧入，鑾轎在信徒的擁簇下返回大甲市區，鞭炮聲四起、煙火燦爛，各地陣頭紛紛獻藝，夜幕降臨，整個大甲更有如不夜城，熱鬧非凡，大甲警分局也佈下逾800名警力維護秩序。

「進喔！進喔！」民眾為恭迎媽祖提早卡位，鎮瀾宮內外人潮滿滿，媽祖鑾轎凌晨近1時才抵達，當哨角、鐘鼓齊鳴，鑾轎緩緩進入廟內，黃國榮、顏清標等人將正爐媽、副爐媽、湄洲媽等神像請出鑾轎，眾人高舉雙手、接力將神像安放回神案，恭請媽祖回神龕，完成安座儀式，順利為9天8夜的遶境活動畫下句點。

顏清標致詞表示，很高興這次大家很給他面子，沒有吵架也沒有打架，相信在媽祖保佑下，他的身體會一天比一天好，感謝大家。